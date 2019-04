Tutkijan mukaan ensimmäisten äänten perusteella ei voitu vielä julistaa ketään vaalivoittajaksi

Tutkija ei vielä laskentatilanteen alussa lähtenyt julistamaan SDP:tä eduskuntavaalien ykköseksi, vaikka gallupien kärkipaikallakin keikkunut puolue komeili iltakahdeksaan mennessä laskettujen ennakkoäänten ykkösenä.

Kun äänistä oli laskettu 35,5 prosenttia, SDP oli kärjessä 18,9 prosentin osuudella ja kokoomus oli kakkosena 17,2 prosentilla.

Erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksesta arvioi, että SDP:n ja kokoomuksen kesken näyttää muodostuvan aika tiukka kilpailu. SDP on ollut aiemmin puolue, joka on tullut alaspäin vaalipäivän äänissä ja kokoomus on puolestaan vankistanut asemiaan ääntenlaskun edetessä.

Myös keskusta on tyypillisesti menettänyt asemiaan ennakkoäänien julkistuksen jälkeen ja lopullisia tuloksia kohti mentäessä. Iltakahdeksalta julkaistuissa äänissä keskustan kannatus oli 15,4 prosenttia eli riemun kiljahduksille ei ollut aihetta.

– Sekin on jo toki merkittävä tappio verrattuna edellisiin vaaleihin ja jos se siitä laskee, ei hirveästi ole hurraahuutoihin varaa. Mutta katsotaan, mihin päädytään, Karimäki sanoi.

Vihreät ja vasemmi

stoliitto hyvässä vireessä

Kun neljännes ennakkoäänistä oli vielä laskematta, perussuomalaiset olivat 15,1 prosentin lukemissa. Karimäen mukaan puolueen asema on muita puolueita hankalammin arvioitavissa aiempien vaalien perusteella. Puolue voi joko nousta tai pysyä suurin piirtein samassa tilanteessa, kun ääntenlaskenta etenee kohti lopullisia tuloksia.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannalta tilanne näyttää Karimäen mukaan hyvältä. Vihreiden kannatus oli iltakahdeksalta 11,4 prosenttia ja vasemmistoliiton 8,9 prosenttia. Molemmat näyttäisivät ottavan lukuisia lisäpaikkoja. Huomioitavaa oli, että esimerkiksi Uudenmaan vaalipiirissä oli vielä merkittävä määrä ennakkoääniä laskematta.

Vihreillä lisäksi kannatusprosentti yleensä nousee jonkin verran ääntenlaskun edetessä.

– Kyllä varmasti parempi tulos on tulossa myös vasemmistoliitolle kuin mitä viime vaaleissa, Karimäki arvioi.

Mielenkiintoisena asiana tutkija piti myös sitä, että ääntenlaskennan senhetkisen tilanteen perusteella eduskuntaan olisi pääsemässä pari pienpuolueiden ehdokasta.

Tutkija ennakoi äänestysprosentin nousua

Ennakkoäänestäminen on kasvattanut 2000-luvulla suosiotaan, ja näissä eduskuntavaaleissa kivuttiin uuteen ennätykseen. Ennakkoon äänensä antoi kaikkiaan 36,6 prosenttia äänioikeutetuista eli yli puolitoista miljoonaa kansalaista.

– Oli iloinen yllätys, että ennakkoäänestys oli niin paljon vilkkaampaa kuin edellisvaaleissa, Karimäki sanoi.

Hän uskoi, että tämä antaa olettaa, että myös äänestysvilkkaus kokonaisuudessaan kasvaisi. Viime eduskuntavaaleissa uurnilla kävi noin 70 prosenttia äänioikeutetuista. Karimäki piti mahdollisena muutamien muiden tutkijoiden tavoin, että kotimaan äänestysprosentti voisi nousta parikin prosenttiyksikköä.

– Kun pitkästä aikaa on ollut selkeä ideologinen jako hallituksen ja opposition välillä, eli on ollut selkeästi porvarihallitus ja vasemmistojohtoinen ja -enemmistöjohtoinen oppositio, niin voi olla, että nämä neljän vuoden aikana käydyt, välillä aika kiivaatkin keskustelut ovat herätelleet ihmisiä äänestämään, Karimäki pohti.

Professori: Kokoomus voi juhlia kannatustaan, keskusta joutuu vaalien syntipukiksi

Kokoomus voi hallituspuolueena olla hyvin tyytyväinen kannatukseensa tämänhetkisessä laskentatilanteessa, kommentoi valtio-opin professori Hanna Wass Helsingin yliopistosta STT:lle sen pian kello kahdeksan jälkeen illalla.

– Kokoomuksen hallituksessa olon aikana oli kiky, aktiivimalli ja työttömyysturvan heikentäminen, mutta ne ovat olleet puolueen ydinkannattajien mieleistä politiikkaa. Tyytymättömyys menee keskustan piikkiin, Wass kommentoi.

– Keskustan näkökulmasta tulos ei ole mieltä ylentävä, ja se heikkenee dramaattisemmin kuin aiemmin. Takapakkia tulee, hän toteaa.

Vihreille luvassa "iso antijytky"

Wass arvioi, että sosiaalidemokraateille on tulossa lisää ääniä Uudeltamaalta laskennan edetessä. Kolmen kärki on kuitenkin niin tiukka, että mitä vain voi vielä tapahtua.

– Perussuomalaisten osuus on herkin viime hetken muutoksille.

Wass ei kuitenkaan usko, että perussuomalaisten kannatuksessa on tapahtunut juurikaan dramaattisia muutoksia ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän välillä.

Etenkin Uudenmaan ennakkoäänipotista on vielä paljon ääniä laskematta. Wass korostaa, että Uudellamaalla on nyt yli 30 000 uutta äänestäjää, joista moni on kannastaan epävarmoja.

Wass uskoo puuttuvien ennakkoäänten menevän ennen kaikkea sosiaalidemokraateille, kokoomukselle ja vihreille.

– Vihreiden tulos on jo nyt huima, ja se tulee varmasti vielä nousemaan. Heille on tulossa iso antijytky, tai miksi sitä haluaakaan nimittää.