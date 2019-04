Tutkimukset: Geenit vaikuttavat älykkyyteen kotikasvatusta enemmän

Noin 50 prosenttia älykkyyseroista selittyy perimällä. Lontoon King's Collegen tutkimuksessa tutkittiin adoptoituja lapsia ja siinä selvisi, että lasten ja biologisten vanhempien älykkyys korreloi vahvasti, mutta lasten ja adoptiovanhempien vain hyvin vähän. Viime vuosien aikana on tunnistettu noin 500 geeniä, joilla on jonkinlaista vaikutusta älykkyyteen. Jokaisen yksittäisen geenin vaikutus älykkyyteen on hyvin pieni, mutta niiden yhteisvaikutus on merkittävä. Suurin osa älykkyyteen vaikuttavista geeneistä on kuitenkin vielä tunnistamatta.

Älykkyyseroihin vaikuttavat myös ympäristötekijät. Niistä on tunnistettu kolme: ravinto, loismyrkyt ja lyijy. Kehitysmaissa on huomattu, että ihmisten kognitiiviset taidot ovat parantuneet kun ruokavaliossa on lisätty jodin saantia ja ympäristömyrkky lyijyn käyttö on kielletty.

Kaksostutkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi perheen vaikutus kognitiivisiin kykyihin on kuitenkin hyvin pieni. Lapsesta voi kasvattaa sivistyneesti käyttäytyvän, mutta ei älykästä.

Tutkimuksesta kertoi Tekniikka&Talous-lehti.