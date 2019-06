Tutkimus: Hulavanteen pyörittäminen kiinteyttää vyötäröä ja vahvistaa lihaksia

Noin 13 minuuttia hulavanteen pyöritystä päivässä ja kuudessa viikossa vyötärö on kolme senttiä kapeampi ja lihaksikkaampi. Kuulostaa ostos-tv:n lupauksilta, mutta nyt ei olla ­markkinavoimien asialla. Helsingin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa hulavanteen pyörittämisellä olevan ihan oikeita terveyshyötyjä.

Tutkimuksessa 55 ylipainoista henkilöä pyöritti puolentoista kilon hulavannetta tai käveli noin 10 000 askelta päivässä kuuden viikon ajan. Tämän jälkeen liikunta­lajeja vaihdettiin. Hulavannetta pyörittäneillä vyötärönympärys pieneni huomattavasti kävelyyn verrattuna: päivittäisellä 13 minuutin pyörityksellä vyötärönympäryksestä lähti keskimäärin kolme senttiä. Lisäksi rasvamäärä pieneni ja lihasmassa kasvoi merkittävästi.

– Oli yllättävää, että hulavanteen pyörittely oli näinkin tehokasta, professori Hannele Yki-Järvinen tutkimusryhmästä sanoo.

Kävelyllä vastaavia muutoksia ei tapahtunut. Silti professori ei suosittele kävelylenkkien vaihtamista täysin hulaamiseen.

– Kävelylläkin on hyötynsä, mutta hulaaminen on hyvä vaihtoehto, jos esimerkiksi kävely räntäsateessa ei huvita.

Sekä kävelyllä että hulaamisella oli edullinen mutta toisistaan poikkeava vaikutus veren rasva-arvoihin. Hulavanteen pyöritys pienensi merkittävästi huonon LDL-kolesterolin määrää, kun taas kävely lisäsi merkittävästi hyvän HDL-kolesterolin määrää. Painoa tippui kummaltakin ryhmältä hieman, noin puoli kiloa. Pelkällä laihduttamisella kolmen sentin vähennys vyötäröllä vaatisi useiden kilojen pudotusta.

– On paljon tutkimuksia, joissa painostakin riippumaton vyötärönympärys on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä ja altistaa diabetekselle. Ja kun lihasmassa vatsan seudulla lisääntyy, on se hyvä asia koko tuki- ja liikuntaelimistön kannalta, Yki-Järvinen toteaa.

Idea tutkia hulaamisen terveysvaikutuksia syntyi, kun professorin tuttu kertoi hankkineensa hula-vanteen. Vanteen pyörittäminen oli helpottanut selkäkipuja.

– Mietin, olisiko sillä oikeasti vaikutuksia terveyteen. Tutkimusryhmäni innostui ajatuksesta ja myös tutkimukseen osallistujia riitti, niin tehtiin tällainen hieman valtavirrasta poikkeava tutkimus.

Tutkimuksessa käytettiin puolentoista kilon hulavannetta. Tutkimuksen aluksi fysioterapeutti huolehti, että osallistujat oppivat hulaamisen taidon.

– Siinä on muutama niksi. Annetaan vaakasuorassa vauhtia ja pidetään käsivarret kiinni kyljissä. Liikkeen ylläpitämiseen tarvitaan aika pieni lantion liike. Sitten, kun sen osaa, jaksaa pyörittää vaikka kymppiuutisten ajan, Yki-Järvinen toteaa.