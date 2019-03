Tutkimus: Joka kymmenennellä nuorella on vaikeuksia terveyden lukutaidossa

Noin 10 % suomalaisista nuorista kokee terveyden lukutaitonsa alhaiseksi, kertoo Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus.

Tutkimus paljasti, että nuoren koettu osaaminen terveyteen liittyvissä asioissa oli selkeä tekijä terveyden eriarvoisuuden taustalla. Koettu osaaminen selitti koululaisten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä enemmän kuin sukupuoli tai perheen varallisuus.

- Terveyden lukutaito on opittavissa, minkä vuoksi se on tärkeä tekijä, kun pyritään terveyserojen kaventamiseen, yliopistonlehtori Leena Paakkari sanoo.

Hänen mukaansa erityisesti koulussa huonosti menestyvät ja ne, jotka eivät aio suunnata peruskoulun jälkeen akateemiseen koulutukseen ovat useimmin niitä, joiden terveyden lukutaidossa on puutteita.

Erityinen huomio tulisi tutkimuksen mukaan kiinnittää niihin nuoriin, joilla on haasteita oppimisen suhteen. On riskinä, että nämä nuoret tippuvat kyydistä osaamisen, koulutuksen sekä terveyden suhteen.

Tutkijat korostavatkin, että terveystiedon oppiaineen asemaa tulisi vahvistaa sekä perusopetuksessa että toisella asteella.

- Kyse on sekä kansanterveydellisestä että koulutuspoliittisestä kysymyksestä. Koulussa terveyden lukutaitoa opitaan etenkin terveystieto-oppiaineessa. On syytä pohtia, missä määrin meillä on varaa heikentää terveystiedon asemaa erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Myös muissa nuorille merkityksellisissä kasvuympäristöissä, kuten urheiluseuroissa, tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota terveyden lukutaidon kehittämiseen, Paakkari pohtii.

Tutkimuksen kyselyt tehtiin vuonna 2014 ja niihin vastasi vastasi noin 3800 7.- ja 9.-luokkalaista nuorta 360 koulusta ympäri Suomen

Koettua valmiutta vastata kysymyksiin terveydestä mitattiin kouluikäisten terveyden lukutaidon mittarilla, Health Literacy for School-Aged Children (HLSAC). Mittari on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kehittämä. HLSAC-mittaria on testattu kansainvälisesti ja se on otettu käyttöön eri puolilla maailmaa.