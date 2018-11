Tutkimus: Lähes joka kolmas puutiainen kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa

Lähes kolmasosa puutiaisista kantaa tuoreen tutkimuksen mukaan ainakin yhtä taudinaiheuttajaa, ja kaksi prosenttia useampaa kuin yhtä. Useampi eri taudinaiheuttaja löytyy tyypillisemmin tavallisista puutiaisista kuin taigapunkeista.

Turun yliopiston tutkijoiden materiaalina oli kesän 2015 valtakunnallinen yleisökeräys, joka tuotti ainutlaatuisen 20 000 puutiaisyksilön aineiston. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Parasites & Vectors -julkaisusarjassa.

Tutkimuksen mukaan taudinaiheuttajia kantavien puutiaisten määrä on korkein Suomen etelärannikolla, jossa esiintyy tavallista puutiaista. Toisaalta kantajuus on miltei yhtä suuri Keski-Suomessa, jossa elää molempia puutiaislajeja sekä Pohjois-Suomessa, jossa valtalajina on taigapunkki.

Aineistosta löytyi neljä eri Lymen borrelioosia aiheuttavaa bakteeria, joista yhden tiedetään olevan tavallisin neuroborrelioosin aiheuttaja. Yksi aiheuttaa pääosin iho-oireita.

Pilkkukuumetta aiheuttavia bakteereja löytyi kymmeneltä prosentilta puutiaisista, ja kantajuus oli puolet korkeampi tavallisessa puutiaisessa kuin taigapunkissa.

– Halusimme hyödyntää arvokkaan kansalaisten keräämän aineiston mahdollisimman hyvin, ja etsimmekin samalla kertaa monia eri taudinaiheuttajia aiemmin löydettyjen ohella, sanoo hanketta koordinoinut tutkijatohtori Eero Vesterinen tiedotteessa.

Puutiaisaineiston hyödyntäminen lääketieteellisiin ja biologisiin tutkimuksiin jatkuu Turun yliopistossa.

Merkittävimmät taudit borrelioosi ja puutiaisaivokuume

Kansanterveydellisesti merkittävimmät puutiaisten levittämistä taudeista meillä ovat Lymen borrelioosi ja puutiaisaivokuume. Rokotus on olemassa vain puutiaisaivokuumetta vastaan. Apulaisprofessori Jukka Hytönen korostaakin, että päivittäinen punkkisyyni on yhä ainoa tapa suojautua borrelioosia vastaan. Se on tarpeen etenkin alueilla, joilla puutiaisia on runsaasti.

– Muiden tutkimuksessa löytyneiden taudinaiheuttajien mahdollisia kansanterveydellisiä riskejä ei tulisi kuitenkaan unohtaa, vaikka näiden sairastapauksia raportoidaankin Suomessa edelleen hyvin vähän ja tautien oireet ovat usein lieviä, Hytönen sanoo tiedotteessa.