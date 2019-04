Tutkimus: Sähköinen resepti voi lisätä lääkkeiden väärinkäyttöä ja haittavaikutuksia etenkin nuorilla potilailla – "Reseptejä uusitaan jopa liian helposti"

Sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa reseptien uusintaa, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan sähköiset reseptit voivat myös vaikuttaa haitallisesti potilaiden terveyteen.

Reseptin uusinnan helpottuminen voi lisätä lääkkeiden haittavaikutuksia ja väärinkäyttöä erityisesti nuorilla potilailla, selviää VATT:n eli Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen, Jyväskylän yliopiston, Turun yliopiston ja University of Pennsylvanian tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin potilaita, joille oli määrätty bentsodiatsepiiniresepteja. Bentsodiatsepiini on yksi maailmanlaajuisesti käytetyimmistä psyykenlääkkeistä ja sitä määrätään yleisesti esimerkiksi ahdistus- ja paniikkihäiriöihin sekä unettomuuteen.

Sähköisen reseptin ansiosta potilaan ei aina tarvitse kohdata lääkäriä uusiessaan reseptiä vaan uusinta hoituu usein esimerkiksi puhelimitse tai hoitajan välityksellä. Se, että uusinta käy niin helposti, kannustaa jatkamaan lääkitystä, toteavat tutkijat.

Tutkimuksessa tarkasteltiin potilaita, joille määrättiin bentsodiatsepiinireseptejä vuosina 2007–2014. Selvisi, että sähköisen reseptin käyttöönotto perusterveydenhuollossa lisäsi bentsodiatsepiinien kulutusta nuoremmilla, alle 40-vuotiailla potilailla. Suomessa sähköinen resepti otettiin asteittain käyttöön vuonna 2010. Kulutus lisääntyi, koska reseptejä uusittiin hanakammin ja entistä suurempina annoksina.Vaikutus syntyi uusituista resepteistä ja näkyi entistä suurempina annoksina.

– Nuorempien potilaiden terveydessä ei havaittu paranemista, vaikka reseptejä uusittiin enemmän. Sähköisten reseptien käyttöönotto sitä vastoin lisäsi lääkkeiden väärinkäyttöön ja itsemurhayrityksiin liittyviä erikoissairaanhoidon käyntejä tuntuvasti, lähes 20 prosenttia, kertoo VATT:n erikoistutkija Tanja Saxell.

Bentsodiatsepiinit ovat hoidollisesti tehokkaita, mutta niihin liittyy runsaasti haittavaikutuksia. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuuden ja sietokyvyn kehittyminen, vaikeat vieroitusoireet ja kohonnut itsemurhariski.

Reseptien uusimisen helpottuminen voi tutkimuksen mukaan johtaa pitkittyneeseen käyttöön ja kasvaviin annoskokoihin, jotka puolestaan lisäävät haittavaikutusten riskiä. Tulos on huolestuttava, sillä nuoremmilla potilailla on tutkimusten mukaan muutenkin kohonnut riski lääkkeiden väärinkäyttöön ja mielenterveysongelmiin.

Tutkijat muistuttavat, että nuorten aikuisten reseptien uusintaan ja lääkkeiden väärinkäyttöön tulisi kiinnittää enemmän huomioita. Potilas olisi tärkeää kohdata ennen reseptin uusimista, koska silloin lääkäri voi kertoa lääkkeiden haitoista ja arvioida lääkityksen tarpeen.

– On mahdollista, että sähköisiä reseptejä uusitaan jopa liian helposti. Tämä on ongelmallista erityisesti riippuvuutta ja muita haittoja aiheuttavien lääkkeiden tapauksessa, arvioi tutkija Liisa Laine University of Pennsylvaniasta.

Vanhempien potilaiden kohdalla ei havaittu vaikutuksia bentsodiatsepiinireseptien uusintaan tai terveyteen. Toisaalta vanhemmat potilaat uusivat jo ennen sähköisen reseptin käyttöönottoa reseptejä nuoria enemmän.