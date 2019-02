Tutkimus: Suomalaislapset ovat onnellisia – hyvän elämän mittareiksi lapsilla ja nuorilla kirivät hyvät sosiaaliset suhteet sekä terveydentila

Valtaosa lapsista ja nuorista kokee olevansa varsin tyytyväisiä elämäänsä, ilmenee tuoreesta lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta.

Lasten ja nuorten maailmassa tärkeimmiksi hyvän elämän mittareiksi kirivät hyvät sosiaaliset suhteet sekä terveydentila. Aineelliset tekijät ja taloudellinen tilanne tulevat vasta niiden jälkeen.

– Nuoret ovat keskimääräisesti onnellisempia kuin koskaan aiemmin. Siinä missä vielä sata vuotta sitten ihmiset keskittyivät aineellisen hyvinvoinnin kohentamiseen, on nykynuorilla mahdollisuus luoda ja vaalia sosiaalisia suhteita sekä pitää huolta terveydestään, kuvailee Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksessa tutkitaan 6–29-vuotiaiden vapaa-aikaa. Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä valtion nuorisoneuvosto, valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto.

Liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten osuus on kasvanut vuosikymmenen alusta. Kyselyyn vastanneista peräti 88 prosenttia kertoi harrastavansa jotakin liikuntaa. Liikuntaharrastusten lisääntyminen ei kuitenkaan suoraan korreloi onnellisuuden lisääntymiseen, Salasuo muistuttaa.

Seuraharrastaminen on yleisempää kuin aiemmin. Urheilu- tai liikuntaseurassa on mukana vajaa puolet 7–29-vuotiaista lapsista ja nuorista. Nuoremmissa ikäluokissa seurassa harrastaminen on selvästi yleisempää. Silti seuraharrastamisessa on omat sudenkuoppansa.

– Tästä voi saada kuvan, että lapset ja nuoret ovat liikunnallisempia kuin aiemmin. Se, että lapsi tai nuori harrastaa seurassa liikuntaa kerran-pari viikossa, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapsi liikkuisi suositusten mukaan riittävästi. Esimerkiksi alle kouluikäisen tulisi liikkua vähintään pari tuntia päivässä, Salasuo miettii.

Perheen sosioekonomisella tilanteella on iso yhteys lasten liikunnan harrastamiseen. Taloudellisen tilanteen heikoksi kokevien perheiden lapsista ja nuorista 32 prosenttia liikkuu viikoittain liikunta- tai urheiluseurassa, kun vastaava osuus hyvin toimeentulevissa perheissä on 55 prosenttia.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla lasten liikunnan harrastamisen kustannukset ovat korkeita: yli sadan euron kuukausikustannuksista raportoi neljännes 6–14-vuotiaiden lasten vanhemmista. Länsi-Suomessa näin kertoi viidennes vastaajista.

Salasuon mukaan lasten harrastaminen saattaa muodostua vähävaraisessa perheessä merkittäväksi taakaksi, sillä seuramaksujen lisäksi esimerkiksi välineet, varusteet ja pelireissut tuovat ylimääräisiä kustannuksia.

– Perheet totta kai haluavat, että heidän lapsensa on samalla viivalla muiden kanssa. Sosiaalinen paine harrastaa samaa mitä muutkin on kova. Se voi aiheuttaa todella isojakin taloudellisia haasteita perheissä, Salasuo sanoo.

Lapsista ja nuorista 11 prosenttia kertoi, ettei harrasta lainkaan liikuntaa. Harrastamattomuuden syyksi kerrottiin muun muassa se, ettei pidä liikunnasta, liikunta on liian kilpailuhenkistä, tai pelätään, ettei tule hyväksytyksi porukassa.

Keinoja lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi on pohdittu esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön Harrastamisen strategia -työryhmässä.

Yksi keino edistää nuorten harrastusmahdollisuuksia on Harrastuspassi-sovellus, joka sisältää nuorille räätälöityjä harrastusetuja, kuten pääsylippuja uimahalliin ja kuntosalille, lippuja esityksiin, konsertteihin ja erilaisiin tapahtumiin. Pilottikokeilu kahdessa kunnassa toteutettaneen huhti–toukokuussa, kertoo OKM:n johtaja Tiina Kivisaari.

– Jos kaikki sujuu hyvin, koulujen alkaessa elokuussa harrastuspassi saadaan valtakunnalliseen käyttöön, kertoo Kivisaari.