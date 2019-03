Tutkimus: Tyttö voi olla ihan mitä tykkää – pojat ovat yhä jumissa maskuliinisessa roolissa

Jalkapalloilija, eläinlääkäri, liikunnanohjaaja, kampaaja…

Kulttuurin ja sukupuolen tutkija, Suomen tyttötutkimusverkoston puheenjohtaja Aino Tormulainen näkee tyttöjen – ja samalla naisten – roolin muutoksen tyttöjen ammattitoiveissa. Tytöt voivat jo tavoitella mitä tahansa ammattia, ja haaveammatin saavuttaminen on myös mahdollista. Koulussa perinteisesti poikia paremmin pärjäävät tytöt hakeutuvat ”miesten töihin” teknisille aloille, rakennustyömaille ja koodareiksi.

– Moni tyttö ihmetteli presidentti Tarja Halosen kauden jälkeen, että voiko mieskin olla presidentti.

Suurin muutos tyttöjen roolissa onkin tapahtunut Tormulaisen mukaan siinä, että tämän päivän tytöt voivat olla tyttöjä hyvin monella eri tavalla. On paljon erilaisia alakulttuureja sekä olemisen ja pukeutumisen tapoja, joita internet on edesauttanut.

Muutoksesta Tormulainen kiittää muuttuneita kasvatuskäytäntöjä, koulua ja erityisesti tytöille suopeaa yhteiskunnallista ilmapiiriä.

– Tyttö saa olla yhä se perinteinen tyttö ja rakastaa vaaleanpunaista hörselöä. Tai tyttö voi olla yhtä lailla urheilullinen jalkapalloilija, poikatyttö, gootti tai millainen tahansa. Tytöillä on moninaisuuden mahdollisuuksia paljon enemmän kuin pojilla.

Nykytytöt ajattelevat myös seksuaalisuudesta paljon avarakatseisemmin kuin ennen.

– Luulen, että nuorten tyttöjen on helpompi seurustella samaa sukupuolta olevien kanssa kuin nuorten poikien.

Tytöille on avautunut mopoautojen ja mopojen kautta uudenlainen liikkumisen vapaus.

– Omassa lapsuudessani Kontiolahdella pääsin luistelemaan vain potkurilla, kun poikia vietiin autolla kaupunkiin jääkiekkoharjoituksiin, Tormulainen muistelee.

Tormulainen kantaa huolta pojista, joilla miehen malli on yhä ahdas. Se ei ole sallinut miesten laventaa ammatillista osaamistaan esimerkiksi hoiva-alalle.

– Pojilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ilmentää feminiinisyyttään kuin tytöillä maskuliinisuuttaan ilman, että heitä kiusattaisiin tai muuten osoiteltaisiin. Kun poikien rooli pääsisi avautumaan, tämä maailma olisi taas hieman tasa-arvoisempi – ja tytöilläkin olisi entistä helpompi olla.

Historiaa on kirjoitettu sukupuolisokeasti miesten näkökulmasta, mutta tytöt ja naiset on aina nähty muutoksen symboleina, sanoo Tormulainen.

– Tytöillä ei ole ollut mahdollisuuksia, vaan heidän on pitänyt etsiä ne itse. Toki iso osa tytöistä ja naisista on kautta aikain vain sopeutunut muottiin ja toiminut kuten rooliin on kuulunut.

Varsinainen ”pamaus” tyttöenergialle tapahtui 1990-2000-lukujen taitteessa, jolloin populaarikulttuuri toi esiin uusia tyttöhahmoja ja kasvatti tyttöenergiasukupolven.

– Yhtäkkiä julkisuuteen nousi brittipoppiyhtye Spice Girls, joka tarjosi tytöille monia samaistumisen malleja, tyttöjen 1990-luvun populaarikulttuuri-ilmiöstä väitellyt Tormulainen sanoo.

Myöhemmin vahvat tyttöhahmot ovat ilmestyneet myös lastenohjelmiin, kun lähinnä pojille suunnatut Prätkähiiret ja Turtlesit ovat saaneet rinnalleen taistelevia prinsessoja. Kapinalliset tytöt ovat alkaneet seikkailla myös lastenkirjoissa.

– Vahva ja aktiivinen tyttökulttuuri on vaikuttanut paljon siihen, millaiseksi tytöksi nyt kasvetaan.

Koulujen opetussuunnitelmiin on kirjattu sukupuolitietoinen kasvatus, joka perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppijassa. Käsityötunnit ovat muuttuneet ”sukupuolettomiksi” ja osittain myös liikuntatunnit. Tormulainen pitää suuntausta hyvänä mutta harmittelee käsitteen saaneen jo väärinymmärryksiä.

– Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sitä, etteivätkö tytöt saisi olla tyttöjä ja pukeutua pinkkiin. Kasvattajien on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei poikia ohjata suoraan auto- ja tyttöjä nukkeleikkeihin tai tiettyjen värien käyttöön. On annettava lapsen itse valita.

Tormulainen kertoo esimerkin 1- ja 5-vuotiaiden poikiensa kynsien lakkaamisesta synttäreille.

– On pienistä asioista kiinni, miten asiaan suhtaudutaan vaikkapa päiväkodissa. Jos pojalle sanotaan, että ”voivathan pojatkin lakata”, se tarkoittaa, että asia on normaalimpi tytöillä.

Kysely: Mikä sinusta tulee isona?

Keskisuomalainen kysyi ammattihaaveita Laukaan kirkonkylän koulun 5.- ja 6.-luokkalaisilta tytöiltä.

Tekstit: Susanna Stranius, kuvat: Timo Mustalampi

Nella Heiniö, 6C

Minusta tulee lastenhoitaja. Olen hoitanut äidin kaverin lapsia sekä 5-vuotiasta serkkuani. Lastenhoitajan tulee ymmärtää lapsia ja tulla heidän kanssaan hyvin toimeen. Haluaisin työskennellä aikuisena päiväkodissa. Muistan, että viihdyin siellä jo pienenä.

Helmi Elomaa, 5B

Isona haluan olla ratsastuksen opettaja. Meillä on omia hevosia ja olen ratsastanut pienestä asti. Haluan opettaa sitä, jotta muutkin voisivat oppia. Opettajan pitää olla ainakin kärsivällinen ja osata antaa hyvää palautetta.

Katariina Nissinen, 5B

Minusta tulee urheilija ja valmentaja. Olen harrastanut telinevoimistelua 5-vuotiaasta. Kun rupesin kehittymään tajusin, että haluan tehdä sitä työkseni. Valmentajaksi tahdon, koska haluan auttaa pienempiä telinevoimistelijoita kehittymään ja menestymään.

Mia Hurskanen, 5B

Olin 6- tai 7-vuotias, kun aloin haaveilla yleisurheilijan urasta. Lajini on pikajuoksu. Pärjätäkseen pitää tehdä paljon töitä, mutta kilpailu ja treenaaminen on kivaa. Välillä on vaikea lähteä lenkille, mutta kun saan lähdettyä, en haluaisi lopettaa.

Jenny Vuori, 6C

Olen haaveillut monesta, mutta nyt haluan tosissani psykologiksi. Tahdon vuorostani auttaa muita, sillä olen saanut itse paljon apua ja olen siitä kiitollinen. Olen hyvä ymmärtämään ja tukemaan ystäviäni, jos heillä on huolia, vaikka en olisikaan kokenut itse samaa.

Laura Rajala, 6C

Olen miettinyt valokuvaajan ammattia noin neljä vuotta. Haluaisin kuvata ihmisiä. Olen kuvannut paljon kaveriani ja esimerkiksi kasveja. Aiemmin ajattelin, että haluaisin oman kuvaamon, mutta luulen, että haluan sittenkin työpaikan, jossa pääsee kuvaamaan.

Riina Asikainen, 5B

Haluan isona lääkäriksi, jotta voin auttaa ihmisiä ja hoitaa potilaita. Se on ollut haaveeni jo eskari-ikäisestä asti. Isäni on lääkäri, ja hän on kertonut minulle työstään.