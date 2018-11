Tutkimus: borrelioosia sairastavilla muitakin puutiaistauteja – hoitokäytäntöjä pitäisi tulosten perusteella muuttaa

Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa kävi ilmi, että valtaosalla borrelioosia sairastavista potilaista oli myös joku muu puutiaistauteihin liittyvä infektio tai borrelioosin niin sanottu piilevä muoto.

Tutkijoiden mukaan useat yhtäaikaiset puutiaistaudit voivat heikentää potilaan immuunipuolustusta ja altistaa muille taudeille.

Tutkijat esittävät, että löydön perusteella puutiaistautien hoitokäytäntöjä pitäisi muuttaa. Potilailta pitäisi testata samalla kerralla useita puutiaisten levittämiä patogeenejä. Se vähentäisi vääriä ­diagnooseja ja dignoositta jäämistä.

Tutkimuksessa selvitettiin potilaiden immuunireaktioita kahtakymmentä puutiaistautia ja niihin liittyviä taudinaiheuttajia vastaan. Kaikkiaan 65 prosenttia borrelioosia sairastavista reagoi useisiin taudinaiheuttajiin.

Tutkittavana oli 432 borrelioosin takia vastaanotolle tullutta potilasta. Heistä oli testattu borrelioosi kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti.

Tutkimuksen teki Jyväskylän yliopiston dosentin Leona Gilbertin tutkimusryhmä, jota johti tohtoriopiskelija Kunal Garg. Se julkaistiin Scientific Reports -julkaisusarjassa.

Tutkimuksessa käytettiin uutta biomarkkeria, joka paransi borrelioositestin herkkyyttä.

Testissä lähes kolme neljäsosaa potilaista, jotka olivat saaneet hoitosuositusten mukaisesta borrelioositestistä negatiivisen tuloksen, saivat kuitenkin positiiviset tulokset borrelian piilevästä muodosta tai muista mikrobeista. Näillä potilailla oli borrelioosin myöhäisvaiheen oireita.

Puutiaisten levittämät taudit on arvioitu maailmanlaajuiseksi terveysuhaksi. Joidenkin arvioiden mukaan jopa 35 prosenttia väestöstä sairastaisi niitä vuonna 2050. Puutiaistaudeista yleisin on borrelioosi, jonka aiheuttaa borrelia-bakteeri.

Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että lähes kolmasosa puutiaisista kantaa ainakin yhtä taudinaiheuttajaa, ja kaksi prosenttia useampaa kuin yhtä. Useampi eri taudinaiheuttaja löytyy tyypillisemmin tavallisista puutiaisista kuin taigapunkeista.

Turun yliopiston tutkijoiden materiaalina oli kesän 2015 valtakunnallinen yleisökeräys, joka tuotti ainutlaatuisen 20 000 puutiaisyksilön aineiston. Tutkimus on julkaistu kansainvälisessä Parasites & Vectors -julkaisusarjassa.

Tutkimuksen mukaan taudinaiheuttajia kantavien puutiaisten määrä on korkein Suomen etelärannikolla, jossa esiintyy tavallista puutiaista. Toisaalta kantajuus on miltei yhtä suuri Keski-Suomessa, jossa elää molempia puutiaislajeja sekä Pohjois-Suomessa, jossa valtalajina on taigapunkki.

Puutiaisista löytyi muun muassa neljä eri Lymen borrelioosia aiheut­tavaa bakteeria sekä pilkkukuumetta aiheuttavia bakteereja.