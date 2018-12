Tutut ja hartaat klassikot jyräävät jouluna – viimeisin joululaulukaanoniin yltänyt biisi on tehty 30 vuotta sitten

Varpunen jouluaamuna, Sylvian joululaulu, Oi jouluyö ja niin edelleen. Suomalaisten rakkaimmat joululaulut ovat raskassoutuisia vanhoja klassikoita.

– Pieni haikeus pitää joulubiisissä olla, että se kelpaa meille suomalaisille, tunnistan sen piirteen itsestänikin, toteaa Ylen toimittaja Olli Aimola.

Aimola oli Jouluradion musiikkipäällikkö 2010-luvun alkupuolella. Hän myös teki opinnäytetyönsä Jouluradiosta. Suomesta puuttuu Frank Sinatra -tyyppinen ”viskiä takkatulenloimussa” -joulumusiikki käytännössä kokonaan. Musiikki on melko harrasta ja vakavaa tai sitten lastenlaulumaista tipetipetiptappia.

– Meininki jenkeissä on siinä mielessä paljon viihteellisempää kuin meillä.

Jouluradion kuuntelijatutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat kuulla ennen kaikkea kotimaisia klassikoita.

– Joulukuun alussa voi vielä soittaa rockversioita ja erilaisempaa joulumusiikkia, mutta jouluviikolla ja joulun pyhinä pitää rauhoittua.

Joilllekin ne rakkaimmat laulut saattavatkin olla Sika ja Joulupukki puree ja lyö.

Klassikoiden sarjaan on vaikea päästä. Viimeisin jättipotti on vuodelta 1988. Kassu Halosen säveltämä ja Vexi Salmen sanoittama Sydämeni joulun teen on yksi rakastetuimmista joululauluista. Varsinkin Vesa-Matti Loirin alkuperäisversiona.

– Olisi hienoa, jos uusia klassikoita kirjoitettaisiin – tai kansa olisi valmis sellaisia ottamaan vastaan. Onhan 30 vuotta melko pitkä aika.

Yrittäjistä ei ole pulaa. Joka vuosi julkaistaan levy- ja biisisotalla uutta joulumusiikkia ja vanhojen klassikoiden uudelleenluentoja.

– Käytännössä kaikki suomalaiset solistit ja artistit ovat tehneet joululevytyksiä. Kaikki.

– Kukaan ei ole kuitenkaan onnistunut tekemään klassikkoa sitten Loirin.

Lähimmäs on päässyt Leevi and the Leavingsin Jossain on kai vielä joulu, mutta aivan kovimpaan joulukaanoniin sekään ei yllä.

– Sen on hieno ja tyylipuhdas joulubiisi, Gösta osasi hyvin vilpittömänkin ilmaisun ja tyylikkyyden halutessaan.

Klassikoiden suosiosta kertoo se, että esimerkiksi Varpunen jouluaamuna -biisistä oli Jouluradion katalogissa nelisenkymmentä eri versiota jo Aimolan aikaan. On heviversiota ja niin edelleen. Uudet tulijat jäävätkin helposti klassikoiden jalkoihin, vaikka tekijöinä olisi huippunimiä. Pari poikkeustakin on.

2000-luvulla suureen suosioon ovat nousseet uusioversioillaan lauluyhtyeet Rajaton ja Club for Five. Uusilla omilla biiseillä on vielä tätäkin vaikeampaa murtautua suureen suosioon.

– Kuinka moni muistaa, että esimerkiksi supersuosittu Jenni Vartiainen teki täysin uuden joulubiisin jokunen vuosi sitten?

Spotifyn Suomen suosikkilistan mukaan toivoa uudistumisesta kuitenkin on. Kansainväliset tuulet puhaltavat joulumusiikissakin.

Vaikka kärjessä ovatkin Mariah Careyn ja Wham!:n kaltaiset klassikot, on siellä myös Justin Bieberiä, Sam Smithiä ja Arianna Grandea, toki klassikkobiisien kimpussa hekin. Vaikka joululevyt nousevatkin myyntilistoille joulun alla, on niiden elinkaari usein melko lyhyt.

– Kyllä, mutta toisaalta sesonki tulee joka joulu. Jos onnistut tekemään uuden jouluhitin, niin sille voi kertyä radiosoittoa eli tekijänoikeuskorvauksia monenakin tulevana jouluna, muistuttaa Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Kotilainen.