Tuulenpuuskia luvassa maan etelä- ja keskiosiin, kovimmat puuskat kaakossa

Suomen etelä- ja keskiosiin on luvassa tuulinen päivä. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että erityisen kovia tuulenpuuskia on luvassa kaakon suunnalla, jossa tuuli voi ennusteen mukaan puhaltaa puuskissa noin 20 metriä sekunnissa. Muualla tuulennopeus on ennusteen mukaan alle 15 metriä sekunnissa. Iltaa kohti tuulet heikkenevät.

Päivä on maan eteläosissa poutainen, pohjoisessa pilvinen ja sateinen. Maan keskiosassa satelee aluksi paikoin, mutta ilma poutaantuu iltapäivällä.

Eilen tuuli katkoi puita ja jätti asiakkaita sähköttä varsinkin maan etelä- ja itäosissa.