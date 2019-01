Tuulia Kuntsi päätti asettua ehdolle eduskuntaan

Jyväskyläläinen Tuulia Kuntsi, 52, (kesk.) asettuu ehdolle kevään eduskuntavaaleihin. Kuntsi on Jyväskylän kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Valteri-koulu Onervan apulaisrehtori.

– Olen ollut ehdolla kaksi kertaa aikaisemminkin, ja tällä kertaa harkinta oli kaikkein työläintä. Toisaalta elämäntilanne on nyt eduskuntatyön kannalta helpompi siinä mielessä, että lapset eivät asu enää kotona. Myös elämänkokemusta on tullut lisää, Kuntsi sanoi.

Kuntsi on hakenut myös lapsiasiainvaltuutetun virkaa, mutta valintaprosessi on pitkittynyt ja nyt Kuntsi on päättänyt keskittyä eduskuntavaaleihin ja mahdolliseen kansanedustajan tehtävään.

– Omaa osaamisaluettani on koulutuksen uudistaminen ja eteenpäin vieminen, ja juuri se on nyt meille erityisen tärkeää, Kuntsi sanoi.

Kuntsi on ollut nyt puolen vuoden vuorotteluvapaalla, jota kestää vielä pari viikkoa.

– Olen kulkenut paljon luonnossa ja viettänyt aikaa vanhempieni kanssa. Myös näiden asioiden sovittaminen eduskuntatyöhön on mietityttänyt, mutta olen tullut siihen tulokseen, että nämä ovat sovitettavissa yhteen, Kunts sanoi.