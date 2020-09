Tuusuluassa alakoulussa koronatartunta, koko maassa uusia tartuntoja 39

Suomessa on raportoitu 39 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on todettu 48 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 358, kun edeltävien kahden viikon aikana luku oli 310.

Kuluneen viikon aikana tartuntoja todettiin THL:n mukaan 181.

THL raportoi uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset sekä sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli eiliseen mennessä raportoitu 335. Sairaalahoidossa oli eilen yhdeksän ihmistä, joista kaksi oli tehohoidossa.

Koronatestauksen kapasiteetti on lähes 16 000 testiä päivässä.

Eniten koronavirustartuntoja suhteessa väestöön on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Seuraavaksi suurin ilmaantuvuus on Länsi-Pohjan, Kainuun ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Tuusulassa Vaunukankaan koululla koronavirusaltistus

Uudellamaalla Tuusulassa Vaunukankaan koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä kertoo. Tartunnan saanut kolmasluokkalainen on kunnan tiedotteen mukaan hyväkuntoinen ja kotihoidossa.

Koululla viime viikon perjantaina altistuneet oppilaat ja osa henkilökunnasta on asetettu kotikaranteeniin. Yhteensä karanteeniin on asetettu 39 oppilasta ja neljä koulun henkilökuntaan kuuluvaa.

Jyväskylässä vain yksi uusi tartunta - luvassa ei uusia rajoituksia

Jyväskylässä on varmistunut tänään yksi uusi koronatartunta, kaupunki kertoo. Tapaus liittyy aiempiin tartuntaketjuihin, ja tartunnan saanut on jo karanteenissa.

Jyväskylän terveydenhuollossa otetuista näytteistä on saatu kuluneen viikon aikana 27 positiivista tulosta, ja yhteensä kahden viikon aikana on saatu yli 30 positiivista tulosta. Yli 400 ihmistä on asetettu karanteeniin.

Jyväskylän poikkeusolojen johtoryhmä on käynyt tänään läpi, onko rajoitustoimenpiteitä syytä lisätä tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Ryhmä päätyi siihen, ettei uusia rajoitustoimenpiteitä oteta käyttöön.

– Jyväskylässä uusia tartuntoja aiheuttaneet tartuntaketjut liittyvät edelleen muutamiin yksittäisiin työyhteisöihin ja ovat tarkasti kaupungin terveydenhuollon tiedossa. Laajojen karanteenien avulla on pyritty varmistamaan, etteivät tartunnat leviä työyhteisöjen ulkopuolelle. Tartuntaketjujen ulkopuolisten tartuntojen alkulähde on muissa kunnissa, joten Jyväskylän näkökulmasta vaikuttaa siltä, että karanteenitoimenpiteet on nyt kohdennettu oikein, sanoo poikkeusolojen johtoryhmän puheenjohtaja Timo Koivisto tiedotteessa.