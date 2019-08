Tv-sarjasta tuttu eläinlääkäri Maija, 27, varttui Kannonkoskella ja päätyi töihin ylelliseen hevossairaalaan Dubaihin

27-vuotias eläinlääkäri Maija Vesterinen on tullut tutuksi suositusta tv-sarjasta Kandit, jossa Ylen kuvausryhmä seurasi hänen työtään karstulalaisen Tervet-klinikan kesäkandina. Vuosi kandikesän jälkeen Vesterinen otti vastaan uuden haasteen: hän pääsi vuodeksi apulaislääkäriksi sheikki Mohammed al-Maktoumin omistamaan hevossairaalaan Dubaissa.

Dubai Equine Hospital on 64-paikkainen hevossairaala. Vesterinen oli vuoden ajan yksi viidestä internistä, ohjauksessa olevasta vastavalmistuneesta eläinlääkäristä. Työpesti oli rankka, sillä työajat olivat suomalaisittain mielipuoliset.

– 12-tuntisia työpäiviä aamukuudesta iltakuuteen. Vain yksi vapaapäivä kerran kahdessa viikossa. Sen lisäksi ilta- ja yöpäivystyksiä, usein soitettiin töihin vapailtakin, muistelee Vesterinen.

Työ hevoshullussa maassa oli kuitenkin mielenkiintoista.

– Sain kokemusta lähes kaikkien mahdollisten hevosiin liittyvien sairauksien ja ongelmien hoidosta. Työkokemusta vuoden rankasta pestistä sain kahden vuoden verran.

Hevosia on Arabiemiraateissa paljon, ja eläin on siellä lähes samassa asemassa kuin koira Suomessa. Hevoset ja etenkin hyvät kilpahevoset ovat menestymisen ja vaurauden mittari. Kaupungin miljardöörihallitsijalla sheikki Mohammedilla on lukuisia hevostalleja ja tuhansia hevosia.

– Laukkakisat ja matkaratsastuskisat ovat todella suosittuja ja maailmankuuluja. Kisakausi kestää lokakuusta huhtikuulle ja se työllisti meitä todella paljon. Murtumia ja ähkyjä oli moninkertainen määrä normaaliin verrattuna.

Vesterisen mukaan emiraatit ovat hevosrakasta kansaa, mutta sillä on kääntöpuolensa.

– Maassa ei ole eläinsuojelulakia. Usein uskonnollisista syistä haluttiin, että kuolemankielissäkin olevaa hevosta hoidetaan ja leikataan, vaikka eläin pitäisi kärsimysten takia lopettaa.

Kuten kaikki muukin Dubaissa, hevossairaalan tilat ja laitteet olivat ylelliset. Sairaalassa oli muun muassa robotilla toimiva tietokonetomografia, joka kiersi hevosen jalan ympärillä ja tulosti minuutissa 3D-röngtgenkuvan hevosen jalasta.

Naisiin muslimimaassa suhtauduttiin sinänsä asiallisesti.

– Suurimmaksi osaksi suhtauduttiin hyvin. Vanhemmat lääkärikollegat eivät sulattaneet valituksia unen puutteesta ja työn määrästä, sillä he olivat aikanaan itsekin suorittaneet internshipin, olleet ohjauksessa. Hierarkia töissä oli jäykkä, ja internit olivat arvoasteikon alapäässä. Opastusta sai kuitenkin aina.

Vähäisen vapaa-ajan Maija Vesterinen kiersi aavikolla ratsastamassa kaukana pilvenpiirtäjistä. Aavikon erilaisuus viehätti.

– Aivan upeita ovat etenkin ne dyyniaavikot, joissa on vain hiekkaa. Kangastuksia en nähnyt, mutta luonnonkeitaita oli siellä täällä.

Kasvaminen keskellä metsää Kannonkosken Käräjämäessä ei ole estänyt häntä tarttumasta seikkailuihin.

– Täältä on ollut helppo lähteä maailmalla. En ole suunnitellut juttuja, vaan tarttunut asioihin, jotka kuulostavat jänniltä. Mutta aina Kannonkoskelle on helppo myös tulla. Seuraavaksi aion hankkia täältä päin töitä, hän suunnittelee