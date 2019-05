Työ ei aina takaakaan toimeentuloa – Eivät ne suuret tulot, vaan ne pienet menot, toteaa jyväskyläläinen yksinyrittäjä Seija

On taasen vappu – kevään, työväen ja opiskelijoiden juhla. Proletariaatin eli palkkatyötä tekevän köyhälistön työoloihin ja pieniin palkkoihin tavattiin ennen vappumarsseilla vaatia parannuksia.

Vaan nykyinen proletaari ei enää paiskikaan töitä otsa hiessä kurjissa savuisissa tehdassaleissa. Uudeksi työtä tekeväksi kurjalistoksi on muodostunut Suomessa pikemminkin prekariaatti – tilapäistö – henkilöt, joiden työelämää leimaa työn ja toimeentulon epävarmuus ja kausittaisuus.

Palkkatyötä tekevän köyhän löytää tutkijoiden mukaan useimmiten palvelualoilta. Hän voi toimia vaikkapa tarjoilijana, kaupan kassana, pyörälähettinä, toimittajana, kouluttajana tai taitelijana.

– Uutta työelämän köyhälistöä ovat niin kutsutut nollatuntilaiset, silpputyötä tekevät, osa-aika- ja vuokratyöntekijät. Kasvava joukko, joka aiheuttaa eniten huolta on kuitenkin itsensä työllistäjät ja alustatyöntekijät, SAK:n työehtoasiantuntija Ismo Kokko sanoo.

Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan yliopistonlehtori Mikko Jakosen mukaan Suomessa oli viime vuonna noin 60 000 työtä tekevää köyhää eli sellaisten henkilöä, joka saa palkkaa ja mahdollisesti sosiaalietuuksia, mutta jäi silti alle pienituloisuusrajan. Köyhistä työtä tekevistä palkansaajia oli 26 000 ja yrittäjiä 34 000.

Pienituloisiksi jäävien palkansaajien määrä ei ole Jakosen mukaan kasvanut juurikaan viime vuosina, vaan on pysynyt suunnilleen samana.

– Sen sijaan niiden määrä on kasvanut, jotka ovat riskissä pudota pienituloisiksi, Jakonen sanoo.

Jakonen kiittää suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää siitä, että se pystyy ainakin jotenkin tasoittamaan silpputyötä tekevän palkan heilahtelua. Yksinyrittäjien tilannetta sosiaaliturva tasoittaa kuitenkin huomattavasti heikommin.

Yhä useampi pienituloinen on Suomessa niin kutsuttu itsensä työllistäjä tai yksinyrittäjä.

Yksinyrittäjien määrä on kasvanut hätkähdyttävästi, lähes 50 prosenttia 19 vuodessa.

Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen kertoo, että yksinyrittäjiä oli vuonna 2000 noin 123 000, mutta viime vuonna peräti jo 183 000.

Vuoden 2016 lopulla julkaistussa Suomen Yrittäjien Yksinyrittäjäkyselyssä neljäsosa yksinyrittäjistä ilmoitti ansaitsevansa alle 1 000 euroa kuukaudessa.

Myös niin kutsuttu alustatyö on uusi ja kasvava palkkaköyhälistöön ajava työn tekemisen muoto.

Alustatyössä ihmiset työskentelevät ilman työsuhdetta freelancereina esimerkiksi ruokalähetteinä tai Uber-kuskeina. He ovat kuitenkin riippuvaisia alustan, kuten esimerkiksi nettisivun tarjoamista työtunneista. Alustatyöntekijöillä ei ole työntekijän oikeuksia mutta ei myöskään yrittäjän vapautta.

Mutta miksi silppu- ja alustatyö ja yksinyrittäminen oikein lisääntyvät?

Jakosen mukaan kyseessä on kansainvälinen ilmiö, jonka pysäyttäminen on käytännössä mahdotonta. Silpputyö lisääntyy hänen mukaan tyypillisesti taantumissa, kun työpaikkojen määrä vähenee. Uudet työpaikat taas syntyvät usein palvelualoille ja ovat herkästi osa-aikaisia. Pelkästään taantumavuosien piikkiin Jakonen ei kuitenkaan silpputyön lisääntymistä pistäisi. Taustalla on myös ajattelutavan muutos.

– Ennen ajateltiin, että valtion pitää luoda taantumissa työpaikkoja, mutta nykyisin ajatellaan, että markkinat kyllä korjaavat työttömyysongelman jollakin aikavälillä itse, Jakonen sanoo.

Paras tapa parantaa silpputyötä tekevän henkilön elintasoa olisi Jakosen mukaan perustulo täydennettynä jollakin ansiosidonnaisella mallilla.

Jyväskyläläinen Seija Kiiskilä työskentelee yksin yrittäjänä perustamassaan Futures Garden konsulttiyrityksessä. Yrityksen alaa ovat tulevaisuuden ennakointi sekä fasilitointi ja erilaisten työpajojen järjestäminen. Kiiskilä päätyi yrittäjäksi viisikymppisenä vuonna 2013 työskenneltyään sitä ennen koko työuransa erilaisissa projektitöissä. Koulutukseltaan hän on biologi.

– Päätin lähteä yrittäjäksi, kun jälleen yksi pätkäpesti oli päättymässä, eikä näköpiirissä ollut jatkoa. Tarjolla oli kuitenkin puolen vuoden asiantuntijatyöpesti yrittäjäpohjalta, Kiiskilä kertoo.

Starttirahan ja puolivuotisen työrupeaman jälkeen töitä on ollut vaihtelevasti. Toisinaan paljon, toisinaan taas ei.

– Välillä tulee esimerkiksi kesällä kuukausia, että en laskuta mitään, Kiiskilä kertoo.

Toimeentulovaikeuksia hänellä ei silti ole ollut.

– Eivät ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Tähän vaihteluun on varauduttava, hän naurahtaa.

Kiiskilän eläkeasiat ovat sikäli hyvällä mallilla, että hänellä on kuitenkin aiemmin ollut työsuhteita, joissa eläkettä on kertynyt.

– Jokaisen yrittäjän ja varsinkin pienen, olisi syytä laskea, miten sen eläketurvansa kerryttää, Kiiskilä sanoo.

Työssään hän iloitsee vapaudesta ja itsenäisyydestä sekä työn kiinnostavasta sisällöstä. Silti joskus tulee hänen mukaansa päiviä, jolloin hän vaihtaisi säännölliseen päivätyöhön.

– Vapaus on kuitenkin voittanut säännöllisen palkkatyön houkutuksen. Mielelläni kyllä voisin kokeilla osittain palkkatyötä ja osittain tätä, hän sanoo.