Työ vie Eyüp Yilmazin, 25, ja monet muut maakuntien nuoret osaajat Helsinkiin, kadonnut kissa toi Heli Hjelmeroos-Haapasalon takaisin Pihtiputaalle

Maakunnat menettävät kiihtyvään tahtiin nuoria, työssäkäyviä osaajia pääkaupunkiseudulle.

Usein päätös lähteä tai jäädä on lopulta kiinni vain yhdestä asiasta: työpaikasta.

Jyväskylän yliopistossa taloustiedettä opiskellut Eyüp Yilmaz, 25, olisi toivemuuttaja mille tahansa paikkakunnalle: nuori, koulutettu ja työhaluinen. Yilmaz työskentelee nyt Helsingissä teknologia-alalla toimivassa pörssiyhtiössä asiantuntijatehtävissä.

Nuoren miehen äänessä kuultaa ilo ja ylpeys uudesta työstä, mutta myös haikeus, kun hän kuvaa lähtöpäätöstä tutuksi tulleesta opiskelijakaupungista vuosi sitten.

– Pohdin vakavasti Jyväskylään jäämistä. Jos olisin löytänyt oman alani "entry level" -työpaikan, olisin varmasti jäänyt. Työpaikkoja ei vain ole tarpeeksi valmistuvalle opiskelijamäärälle, Yilmaz huokaa.

Työpaikkoja oli mistä valita

Yilmaz on syntyisin Helsingistä, mutta pääsi opiskelemaan kauppatieteitä Jyväskylään. Kaupunkia hän kiittää nuorekkaaksi ja helpoksi: kaikki on lähellä, mutta silti riitti tekemistä ja kokemista.

Kun maisteriksi valmistuminen alkoi häämöttää keväällä 2018, Yilmaz tehtaili hakemuksia lukuisiin paikallisiin yrityksiin.

Hän pääsi Jyväskylässä vain yhteen työpaikkahaastatteluun, eikä sekään lopulta tärpännyt.

Lopulta Yilmaz laajensi hakunsa myös pääkaupunkiseudulle. Siellä hän pääsi kymmeneen haastatteluun, ja tarjottuja työpaikkoja oli pian useampia, joista Yilmaz pääsi valitsemaan parhaan. Helsinki sai työssäkäyvän nuoren muuttajan, ja maakuntakaupunki menetti. Näin käy yhä useammin Suomessa.

Muuttoliike polarisoitunut

Aluetutkija Timo Aron mukaan muuttoliike on viime vuosina kiihtynyt ja polarisoitunut.

– Vuosina 2015–2017 muuttovoittoa saaneiden kuntien määrä on väheni ja muuttotappiota saaneiden lisääntyi entisestään, hän kertoo.

Aron mukaan viime vuosia vastaavaa muuttoliikettä ei Suomessa ole nähty kuin 1970-luvun suuren maaltamuuton yhteydessä.

Tilastokeskuksen tuoreimpien (2018 tammi–syyskuu) tilastojen mukaan Suomessa on enää vain muutama maakunta, joissa kuntien välinen nettomuutto on positiivinen: Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja niukasti Keski-Suomi.

Aron mukaan muuttajista neljä viidestä on alle 35-vuotiaita.

Keskeinen kysymys on, mitä Yilmazin tapaiset nuoret koulutetut työntekijät elinympäristöltään haluavat?

– Ensin tulee työ. Ihmisen kuitenkin pitää jotenkin elättää itsensä, se on realiteetti, Yilmaz toteaa.

Mutta jos työpaikka järjestyy, Yilmaz haluaa asua paikassa, joka kehittyy ja jolla on hyvä maine, mieluiten kaupungissa. Kaupunki ei saa hänen mielestään näivettyä: palveluiden on pelattava ja paikkakunnalle on oltava hyvät liikenneyhteydet.

– En usko, että minun ikäiseni olisivat valmiita muuttamaan äärimmäisen muuttotappion kanssa kamppaileviin kuntiin, ellei tarjolla olisi todellinen unelmatyö, Yilmaz pohtii.

Rakkaus toi Pihtiputaalle

Suuri rakkaus toi tamperelaistuneen Heli Hjelmeroos-Haapasalon takaisin synnyinseudulleen Pihtiputaalle vuonna 2007.

Hjelmeroos-Haapasalo oli juuri saanut Tampereelta kiinnostavan työn ammattikorkeakoulun opettajana. Ystävät, mukava rivitaloasunto ja viikoittaiset kulttuuririennot olivat ankkuroineet 40-vuotiaan naisen jo pysyvän tuntuisesti Pirkanmaalle, mutta kesällä 2006 kaikki muuttui.

Hjelmeroos-Haapasalo on syntynyt ja käynyt koulut Pihtiputaalla. Oulun yliopistosta hän sai tietojenkäsittelytieteestä filosofian maisterin paperit, joilla töitä ei tarvinnut hampaat irvessä hakea 1990-luvun lamasta toipuvassa Suomessa. Nuori maisteri pääsi pian Nokia Oyj:n nousukiitoon mukaan ja kotiutui hyvin Tampereelle.

Hjelmeroos-Haapasalo työskenteli pääosin markkinointiviestinnässä.

– Kovasti tehtiin töitä ja työyhteisö oli tiivis. Ei siinä tullut perhettä laitetuksi. Illat ja viikonloput oltiin työporukan kanssa, oli ravintolaa ja konserttia tai sitten reissattiin, Hjelmeroos-Haapasalo muistelee.

Kesälomilla Hjelmeroos-Haapasalo palasi kuitenkin aina vanhempiensa luo Pihtiputaalle. Kesällä 2006 hän oli juuri juhlinut ystäviensä kanssa 40-vuotispäiviään ja ajatellut, että elämä on tässä, kun tapahtui eräs kissajuttu.

Se kissajuttu

Oli valoisa kesäinen yö Pihtiputaalla, mutta Hjelmeroos-Haapasalo oli hädissään, sillä kissa oli kadoksissa. Hän kysyi kissan etsintään apua puolitutulta taksimieheltä. Yö kului, ja löytyihän se kissakin lopulta, mutta Hjelmeroos-Haapasalo huomasi löytäneensä myös elämänsä rakkauden.

– Oli suunnaton rakkauden huuma ja kesä. Oli ihan selvä asia, että tänne minä kuulun, Hjelmeroos-Haapasalo kertoo.

Kun ikääkin jo alkoi olla, pari ei jäänyt jahkailemaan. Jo seuraavana vuonna syntyivät kaksostytöt, eikä Hjelmeroos-Haapasalo epäröinyt jättää työtä ja asuntoa Tampereella ja muuttaa rakkauden perässä Pihtiputaalle.

– En nähnyt mitään syytä jäädä Tampereelle. Täällä oli mies ja vanha äiti, joka oli huonossa kunnossa.

Nyt kaksoset ovat jo reippaita koululaisia. Hjelmeroos-Haapasalon uudehko tiilitalo seisoo vakaasti Putaanvirran rannalla.

Kaikki on siis hyvin, mutta työtä Hjelmeroos-Haapasalo toivoo saavansa tehdä lisää. Pihtipudas on tarjonnut hänelle useita pätkittäisiä työpestejä milloin tietojenkäsittelyn opettajana, toimittajana tai projektipäällikkönä. Yhden pätkän loppuessa tulee kuitenkin aina kalvava epävarmuus työn jatkumisesta. Tampereelle muutto käy siksi välillä Hjelmeroos-Haapasalon mielessä.

– Olen toki pyöritellyt kaikenlaista mielessäni, mutta miten minä voisin viedä tytöt sinne sohjoon R-kioskin nurkille kuljeskelemaan, Hjelmeroos-Haapasalo kysyy.

Lapsille Pihtipudas on unelmien täyttymys. Kesät kuluvat Alvajärven vedessä asuen, ja talvella hiihdetään ja harrastetaan pianon tai ukulelen soittoa, teatteria tai kuvataidekerhoa. Hjelmeroos-Haapasalolle on selvää, että hän haluaa viettää myös vanhuutensa Pihtiputaalla.

– Mutta välillä silti mietin, voisiko välissä tehdä jonkin työpätkän muualla, hän pohtii.

Vastavirrat vähäisiä"

Vuosina 1990–2016 maaseutualueiden väki on vähentynyt noin 234 000 henkilöllä.

Timo Aron mukaan muuttoliikkeen vastavirtoja on, mutta ne ovat vähäisiä.

– Aluekehityksen paradoksi on, että useimmissa työtehtävissä työtä voi tehdä ajasta ja etäisyydestä riippumatta. Silti keskittyminen on kohdistunut entistä harvemmille alueille.

Kuntien välisen nettomuuton suurimpia menettäjiä vuosina 2015–2017 ovat olleet: Kouvola (-1549), Kotka (-1 087), Salo (-863), Kajaani (-851), Kemi (-758), Savonlinna (-745), Lohja (-687)

Suuret kaupungit kasvoivat

Suomen kaupunkialueiden väkiluku on kasvanut vuosien 1990–2016 välisenä aikana noin 733 000 henkilöllä.

Vuosina 2015–2017 eniten muuttovoittoa maan sisältä saaneet kunnat olivat: Helsinki (11 933 asukasta) , Tampere (5 886), Vantaa (4 752), Espoo (4 021), Turku (3 484), Jyväskylä (2 159), Järvenpää (1 453), Kuopio (1 426), Sipoo (1 096) , Oulu (1 052).

Työssäkäyvästä väestöstä eniten muuttovoittoa 2014–2016 saivat Helsinki (8 656), Vantaa (2 945), Espoo (1 512), Järvenpää (589).

Eniten työssäkäyvien muuttotappiota saivat Oulu (-1 046), Jyväskylä (-999), Joensuu (-780), Tampere (-755).

Juttusarjassa kerrotaan tarinoita rakennemuutostilastojen takaa.