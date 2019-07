Työllisyysaste junnannut paikallaan koko alkuvuoden – kesäkuun lukema oli 72,5 prosenttia

Työllisyysasteen trendi oli kesäkuussa 72,5 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Työttömyysasteen trendi oli 6,5 prosenttia.

Työllisyysasteen trendi nousi hienoisesti, sillä se oli Tilastokeskuksen tarkennettujen lukujen perusteella pysynyt 72,4 prosentissa koko alkuvuoden. Työttömyysasteen trendi oli tarkennettujen lukujen perusteella sama kuin toukokuussa.

Trendisarjassa työllisyyden kehityksestä on puhdistettu kausivaihtelu ja satunnainen vaihtelu. Työllisyysasteella mitataan työllisten osuutta 15–64-vuotiaasta väestöstä.

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti Mauri Kotamäki vahvistaa, että työllisyyskehitys on käytännössä pysähtynyt. Hän pitää lukemia odotettuina, sillä taloudessa ei ole tapahtunut kehitystä suuntaan tai toiseen vieviä muutoksia.

– Ainoa järkevä johtopäätös on, että se trendinomainen nousu, mikä on kahden viime vuoden ajan ollut, on pysähtynyt, Kotamäki sanoo.

Tavoite on 75 prosenttia

Viime vuoteen verrattuna työllisyyden trendi on hyvällä tasolla, ja kaiken kaikkiaan työllisiä oli kesäkuussa reilut 2,6 miljoonaa. Työttömiä oli 16 000 vähemmän kuin vuoden 2018 kesäkuussa. Vuosi sitten työllisyysasteen trendi oli 71,7 prosenttia.

Työllisyysaste on seurattu luku, sillä sitä on pidetty hallituksen työllisyystoimien onnistumisen keskeisenä mittarina. Edellinen hallitus saavutti tavoitteensa 72 prosentin työllisyysasteesta ja nykyinen hallitus havittelee 75 prosentin lukemaa. Tavoitetta on pidetty haastavana, eikä hallitus saa vetoapua hiipuvasta talouskasvusta.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vakuutti hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen työllisyysseminaarissa kesäkuussa, että 75 prosentin työllisyystavoite on hallituksen johtotähti, johon kaikki taloustoimet tähtäävät.

– Tarvittaessa ryhdytään määrätietoisiin toimenpiteisiin tavoitteen saavuttamiseksi. Mitään keinoa ei ole poissuljettu, Rinne kommentoi tuolloin.