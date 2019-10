Työmarkkinajärjestöt korostavat työn ja perhe-elämän parempaa yhteensovittamista nopeimpana keinona lisätä syntyvyyttä

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Ilkka Oksala korostaa perhevapaauudistuksen merkitystä syntyvyyden kääntämiseksi nousuun Suomessa. Hänen mukaansa perhevapaauudistus on toteutettava tavalla, jossa hoitovastuu isien ja äitien välillä tasoittuu oleellisesti nykyisestä.

– Tämänhetkisessä järjestelmässä lähes pääsääntöisesti naiset kantavat yksin hoitovastuun, mikä heikentää naisten työmarkkina-asemaa. Tämä on yksi syy, miksi osa naisista ei halua lapsia. He kokevat, että sillä on iso negatiivinen vaikutus heidän työmarkkina-asemaansa, Oksala sanoo.

Hänen mukaansa perhevapaauudistuksesta sovitaan toivottavasti työmarkkinajärjestöjen kesken kolmikannassa hallituksen kanssa.

Hallituksen kaavailema perhevapaauudistus on toteutuessaan tuomassa pidennystä nykyisiin äitiys- ja isyysvapaisiin. Esillä on malli, jossa äidille ja isälle tulisi molemmille viiden kuukauden kiintiö, jota ei voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. Lisäksi vanhemmat voisivat jakaa haluamallaan tavalla keskenään viisi kuukautta vapaata. Hallituksen malli on herättänyt myös arvostelua kalliin hintalappunsa vuoksi.

Tilastokeskus kohahdutti eilen väestöennusteella, jonka mukaan Suomen väkiluku lähtee nykyisellä kehityksellä laskuun syntyvyyden jyrkän laskun vuoksi jo vuonna 2031.

Oksala kertoo, että 1970-luvulla syntyvyys kääntyi nousuun lakisääteisen kunnallisen päivähoidon myötä. Tällä kertaa yhtä yksittäistä keinoa syntyvyyden kääntämiseksi nousuun ei ole olemassa. Päivähoidon kehittäminen on kuitenkin edelleen yksi keinoista torjua alentuvaa syntyvyyttä.

– Varmasti pitää pienten lasten päivähoitoon panostaa selvästi nykyistä enemmän. Se tarkoittaa sitä, että päivähoidon aukioloaikoja pitää pidentää, jotta lapsiperheillä on mahdollisuus yhdistää työnteko ja pienet lapset, Oksala arvioi.

Hänen mukaansa myös päivähoitomaksuja pitäisi alentaa. Ne ovat nyt keskimäärin noin kaksi kertaa korkeammat kuin Ruotsissa.

Naisten runsaat ilta- ja yötyöt esteenä

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) puheenjohtaja Jarkko Eloranta pitää perhe- ja työelämän yhteensovittamista avaimena syntyvyyden kääntämiseksi nousuun.

– Palkallisen isyysvapaan pidentäminen on sellainen asia, joka varmasti on osalla meidän liitoista tavoitteenakin, Eloranta kertoo.

Oksalan tavoin Eloranta toivoo perhevapaauudistuksen etenemistä. Hän arvioi, että työmarkkinajärjestöjä hiertää kuitenkin hallitusohjelman kirjaus kotihoidon tuesta.

– Olemme painottaneet perhevapaauudistuksessa joustavuutta, Eloranta sanoo.

Jaksamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja työn kuormittavuuden vähentämiseen liittyvät asiat vaikuttavat myös pitkällä tähtäimellä haluun perustaa perhe. Muun muassa työajat ovat sellainen asia.

– Suomessa naiset tekevät erityisen paljon eurooppalaisittain vertaillen ilta- ja yötyötä. Se ei ole ainakaan seikka, joka helpottaa perheen perustamista ja työn ja perheen yhteensovittamista, Eloranta arvioi.

Hänen mukaansa Suomessa on menty työn ehdoilla, ja perheiden tilanteet ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Kuluja siirrettävä pois työnantajilta

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula arvioi, että yksinkertaisia, yksittäisiä ja suoraviivaisesti syntyvyyteen vaikuttavia toimenpiteitä on vaikea löytää. Vaikutukset tulevat välillisesti ja pidemmällä ajalla.

– Työmarkkinoilla on tehtävä rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät mahdollisuuksia tarjota työtä ja jotka kannustavat ottamaan työtä vastaan. Työ luo taloudellista turvallisuutta ja vähentää tulevaisuuden epävarmuutta. Tällä voi olettaa olevan myönteistä vaikutusta myös perheen perustamisen näkökulmasta, Makkula pohtii.

Hänen mukaansa tärkeää on, että lapsista koituvia kuluja siirretään työnantajilta koko yhteiskunnan vastuulle, mikä parantaisi erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Kysymys on koko yhteiskuntaan vaikuttavasta ja väestöpoliittisesti tärkeästä asiasta.

– Työntekijä-äidin perhevapaasta aiheutuu työnantajalle keskimäärin noin 8 000 euron kustannus. Työntekijäisän perhevapaa maksaa työnantajalle keskimäärin noin 4 000 euroa, Makkula huomauttaa.

Nuorten naisten asemaa pitäisi parantaa

Korkeasti koulutettujen ammattijärjestön Akavan johtava asiantuntija Katri Ojala kertoo olevansa iloinen, että syntyvyyden laskusta keskustellaan Suomessa viimeinkin tosissaan. Hänen mukaansa syntyvyyteen vaikuttaminen vaatii laaja-alaisia yhteiskunnallisia toimenpiteitä, eikä syntyvyys lähde nousuun pelkästään työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan päätöksin.

– Nopeita toimenpiteitä voidaan saavuttaa kunnianhimoisella perhevapaauudistuksella, jossa vanhempien oikeudet ovat tasapainossa, Ojala arvioi.

Myös Ojala kaipaa joustavampaa työelämää. Muun muassa työaikajoustojen lisääminen helpottaisi työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Erityisesti nuorten naisten aseman parantamiseen työelämässä pitäisi löytää keinoja.

– Nuoret perheet tarvitsevat enemmän palveluita, sillä monilla ei välttämättä ole perheyhteisöä samalla tavalla tukenaan kuin menneinä vuosikymmeninä.

Ojala kiinnittää huomiota myös siihen, että perheen perustamiseen voisi vaikuttaa sujuvoittamalla työelämään siirtymistä ja mahdollistamalla hankkia perheen perustamiseen soveltuva koti.

Isien kiintiöitä pitää vapaita tulisi nostaa

Kuntatyönantajien (KT) työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sanoo, että perhevapaauudistus pitää toteuttaa. Hallitusohjelman kirjaus on kuitenkin niin tiukka, että työmarkkinajärjestöjen liikkumavara uudistuksen toteuttamisessa on ahdas.

– Mielestämme isien kiintiöitä pitää perhevapaita täytyy nostaa, Jalonen painottaa.

Joustavampi kunnallinen päivähoito ei hänen mukaansa voi toteutua kädenkäänteessä, jos tarpeet muuttuvat nopeasti. Esimerkiksi Helsingissä tarve voi lisääntyä, mutta jossakin muualla vähentyä.

Hän korostaa, että kunnille pitää turvata rahoitus, jos joudutaan tekemään lisäinvestointeja päivähoitoon.

Työelämän epävarmuuksia olisi karsittava

Toimihenkilöjärjestön STTK:n puheenjohtaja Antti Palola vaatii työelämän epävarmuuksien karsimista. Vastentahtoiset nollasopimukset pitäisi kitkeä, ja määräaikaisuuden perusteita ja ketjutuskieltoa pitäisi tiukentaa, Tuotannollistaloudellista irtisanomiskynnystä tulisi nostaa.

– Työmarkkinajärjestöjen tulee vaikuttaa asennemuutokseen perhemyönteisemmän yhteiskunnan ja työelämän saavuttamiseksi. Työn murroksesta, ammattien loppumisesta ja osaamisvajeesta puhutaan hyvin negatiiviseen ja pelottavaan sävyyn, Palola sanoo.

Myös hän kaipaa perhemyönteisyyttä tukevaa perhevapaauudistusta ja erityisesti perheiden valinnat mahdollistavaa joustavuuden lisäämistä.