Työmarkkinajohtajat lavalla, yleisössä keskisuomalaiset kansanedustajaehdokkaat – Ääni työlle -kiertue tänään torstaina Jyväskylässä

Jyväskylän A-sali täyttyy tänään torstaina kansanedustajaehdokkaista, kun työmarkkinajärjestöjen yhteinen Ääni työlle -kiertue saapuu kaupunkiin. Tiistaina Helsingistä alkanut tapahtuma vierailee tammi–helmikuussa yhdellätoista paikkakunnalla. Keskisuomalaisen suora videolähetys keskustelutilaisuudesta alkaa tässä jutussa kello 17.

Tilaisuus käynnistyy keskustelulla aiheesta Osaava työvoima ja koulutus. Alustajina ovat SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, STTK:n yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtaja Taina Vallander, Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sekä EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

Yleisöksi on kutsuttu Keski-Suomen kaikkien puolueiden eduskuntavaaliehdokkaat sekä järjestäjäjärjestöjen aktiiveja ja vaikuttajia.

Panelistien alustusten jälkeen tilaisuus jatkuu Keskisuomalaisen varapäätoimittaja Inkeri Pasasen juontamalla keskustelulla ajankohtaisista aiheista. Pasanen lupaa haastaa osallistujat muun muassa suomalaisen koulutuksen kipukohdista.

– Koulutuksesta on tullut Suomessa niukkuushyödyke, koska koulutuspaikkoja on aivan liian vähän. Korkeakoulutettujen määrässä emme ole enää kansainvälisessä kärjessä. Pisa-menestyskin on viime vuosina laskenut. Miten suomalaisen koulutuksen perinteiset vahvuudet saataisiin uudestaan nousuun, Pasanen kysyy.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisen Ääni työlle -kiertueen teemoina ovat sopimusyhteiskunnan lisäksi ovat muun muassa maahanmuutto, kestävä kehitys, tekoäly, sosiaaliturva ja työttömyys.