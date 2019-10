Työministeri Harakka väläyttää yli 50-vuotiaille parempaa palkkatukea kuin nuoremmille: "Meillä on ikäsyrjintää, se on aivan selvä"

Työministeri Timo Harakka (sd.) luottaa edelleen, että hallituksen asettama työllisyysastetavoite 75 prosenttia toteutuu. Ylen Ykkösaamun haastattelussa Harakka pitää täysin mahdollisena, että tavoite toteutuisi huolimatta heikentyneistä talousnäkymistä.

Valtiovarainministeriö esitti alkuviikosta, että nykyisellä perusuralla työllisyys nousee vain hieman yli 73 prosenttiin vuonna 2023 eli tämän hallituskauden lopussa. Ministeriö arvioi, että Suomen talouskasvu hidastuu lähivuosina prosentin tuntumaan.

Yli 50-vuotiaille paremmat ehdot palkkatukeen?

Ylen lähetyksessä Harakka otti kantaa myös ikääntyvien, 55–64-vuotiaiden, ikäluokan työllisyyteen, joka on selkeästi heikompi Suomessa kuin esimerkiksi Ruotsissa.

– Meillä on ikäsyrjintää, se on aivan selvä. Saan joka päivä viestejä yli 50-vuotiailta työnhakijoilta, että heidän kokemuksensa ja osaamisensa sivuutetaan aivan tyystin. Moni on jo luopunut toivosta, eivätkä he edes pyri töihin.

Yhtenä keinona tilanteen parantamiseksi Harakka selvityttää vaihtoehtoa, jossa yli 50-vuotiaiden palkkatuessa olisi paremmat ehdot kuin muilla. Palkkatukea voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

Harakkakin liittyi joukkoon, joka vaatii ulkomaalaisten työntekijöiden lupamenettelyn nopeuttamista. Asia on noussut esille viime aikoina muun muassa siksi, että eräät yritysjohtajat ovat ottaneet voimakkaasti kantaa pitkiin odotusaikoihin, jotka vaikeuttavat ja pahimmillaan estävät rekrytointeja.

– On aivan sietämätöntä, että jopa erityisasiantuntijat joutuvat odottamaan kuukausia, jopa vuoden. Tämän prosessin pitää nopeutua.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että lupamenettely pystyttäisiin hoitamaan kuukaudessa.