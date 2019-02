Hallituksen asettama tavoite 72 prosentin työllissyysasteesta ja reilusta 100 000 uudesta työpaikasta toteutui. Se ei kuitenkaan riitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet esittävät tuoreessa puheenvuorossaan työllisyysasteen nostamista 75 prosenttiin ensi vaalikaudella. Se tarkoittaa työllisten määrän kasvattamista noin 160 000 ihmisellä. 2030-luvulla työllisyysaste tulisi nostaa 78 prosenttiin. Monet asiantuntijat pitävät tavoitetta äärimmäisen haastavana, samoin kuin työministeri Jari Lindström (sin.). Lindströmin mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallitusta on ollut auttamassa maailmantalouden nousukausi, johon Suomi pääsi viimeisinä maina mukaan.

– Nyt veikataan, että taantuma tulee. Taantuman aikana työllisyysasteen nostaminen tulee olemaan hankalaa, Lindström sanoo.

Kaikkien tingittävä periaatteistaan

Lindström kertoo, että seuraavan hallituksen ensimmäisenä tehtävänä on kutsua pöytään kaikki työmarkkinajärjestöt, kunnat ja muut toimijat ja pohtia, miten 75 prosentin työllisyysasteeseen päästään.

– Se ei onnistu sillä tavalla, kun me ollaan tehty, että mennään omilla ideoilla pöytään ja sanotaan, että nimi paperin. Pitää lyödä tavoite pöytään ja miettiä, miten siihen päästään porukalla. Muuten se ei tule onnistumaan.

Lindströmin mukaan keinoja on itse asiassa ”vaikka mitä”. Hän mainitsee osatyökykyisten saamisen työmarkkinoille ja oppisopimusmarkkinoiden kehittämisen.

– Tässä on kaksi isoa juttua, joilla tulee kymmeniätuhansia työpaikkoja, mutta sekään ei riitä. Sitten tullaan vaikeisiin asioihin, Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan työmarkkinoiden pitäisi uudistua, astua uuteen maailmaan. Kaikkien osapuolten on luovuttava omista periaatteistaan, jos työllisyysaste halutaan nostaa.

– Ei voida kuvitella, että kaikki mitä nyt on olemassa, se säilyy.

33 eri keinoa

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesraportin mukaan syntyvyyden dramaattinen lasku pakottaa etsimään uusia työvoimareservejä.

– Työllisyysastetta on nostettava, jotta hyvinvointivaltiomme voidaan säilyttää. Helpot keinot työllisyysasteen nostamiseksi on jo käytetty, kansliapäällikkö Jari Gustafsson sanoi.

Raportissa esitetään 33 eri keinoa tavoitteeseen pääsemiseksi. Siinä ei laiteta keinoja tärkeysjärjestykseen, sillä se on poliitikkojen tehtävä. Puheenvuorossa korostetaan, että myös osatyökykyiset on saatava työmarkkinoille, mikä korostaa sosiaaliturvauudistuksen merkitystä. Myös osa-aikatyötä on lisättävä.

– Työllisyysaste on siellä korkein, missä osa-aikaisen työn osuus on suuri. Osa-aikaisten lisääminen on yksi vaikuttavimpia toimenpiteitä, kertoi ylijohtaja Antti Neimala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Neimalan mukaan Suomen työllisyysaste on Oecd-maiden keskitasoa, mutta Suomi pitää edelleen perää pohjoismaisessa vertailussa, vaikka työllisyysaste on noussut.

18 000 työpaikkaa jäi syntymättä

Neimalan mukaan Suomen työmarkkinat ovat erittäin sukupuolittuneet EU-vertailussa. Suomi painii toiseksi viimeisenä samassa sarjassa Viron ja Latvia kanssa, kun katsotaan tasa-ammattien osuutta eli ammattia, jossa miehiä ja naisia on suurin piirtein yhtä paljon.

Neimala kertoi, että Suomessa ei ole koskaan ollut näin suurta rekrytointiongelmaa kuin nyt. Tästä syystä 18 000 työpaikkaa jäi syntymättä viime vuonna. Työllisyysasteen nousua rajoittavat työvoiman saatavuus ja ongelmat työvoiman kohtaannossa.

– Suomi tarvitsee varovaisen arvion mukaan vuosittain noin 20 000 työperäistä maahanmuuttajaa, Neimala sanoi.

Viime vuonna heitä tuli reilut 12 500 ja edellisenä vuonna 12 000.

260 000 uutta työllistä

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten työllisyystavoite tulevalla hallituskaudella on 75 prosenttia eli työllisten määrän tulisi kasvaa nykyisestä hieman yli 2,4 miljoonasta noin 160 000 ihmisellä. 78 prosentin saavuttamiseksi työllisten määrän tulisi kasvaa noin 260 000 ihmisellä.

Työllisyysasteen nosto edellyttää työttömyyden vähentämisen lisäksi työvoiman ulkopuolella olevien aktivointia sekä työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Työttömyysasteen lasku alle 5 prosentin vaatii eritoten vaikeasti työllistyvien työllistymisedellytysten parantamista.

Pysyvät kokoaikaiset työsuhteet ovat yhä hallitsevin työn tekemisen muoto, mutta niiden määrä on noussut 20 vuoden aikana vain noin 10 prosenttia. Osa-aikatyö ja yksin yrittäminen ovat lisääntyneet. Työantajayritysten määrä ennallaan.

Suurin pula 3-10 ihmistä työllistävistä yrityksistä. Niitä tarvittaisiin lisää 30 000.