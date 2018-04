Työministeri myönsi jälleen: Aktiivimallissa on korjattavaa

Työttömyysturvan aktiivimallin kehittämistä jatketaan, sitä seurataan ja sitä parannellaan pitkin matkaa. Näin lupasivat siniset vastuuministerit Jari Lindström ja Pirkko Mattila, kun eduskunta käsitteli aktiivimallin kumoamista vaativaa kansalaisaloitetta torstaina.

Mallin perumista ministerit eivät luvanneet, vakka oppositio sitä esitti. Lindström tosin jälleen myönsi, että aktiivimallin kanssa ei mennyt niin kuin Strömsössä. Hallituksen kehysriihessä tekemät korjaukset eivät kritisoijia tyydyttäneet.

– Hallitus ei pääse karkuun sitä tosiasiaa, että sen aktiivimalli on leikannut tästä kuusta lähtien enemmän kuin joka toiselta työttömältä Kelan maksamaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea, sanoi vihreiden puheenjohtaja, jyväskyläläinen Touko Aalto ja sai salin vasemmalta laidalta hyväksyviä huutoja.

Aallon mielestä on hyvä asia, että malliin tehtiin pieniä korjauksia. Se ei kuitenkaan poista isointa ongelmaa eli sitä, että ihmistä voidaan rankaista tilanteesta, johon hän ei itse voi vaikuttaa.

– Tässä on korjattavaa. Ja se korjattava asia on täällä noussut esille, tämä tunne siitä — joka on ihan oikea ja johon tämä aloite tähtää — että jos teet kaikkesi, niin silti tulee sanktio, sehän on tässä se koko ongelman ydin, myönsi työministeri Lindström.

"Saitte suden, mikä syö työttömän leipää"

Myös SDP:n, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kansanedustajat hyökkäsivät voimakkaasti aktiivimallia vastaan ja puolustivat kansalaisaloitetta.

– Meillä on kansalaisaloite, joka ennätysajassa sai 150 000 allekirjoitusta, ja teidän viestinne heille on: menkää toimeentulotukiluukulle, menkää leipäjonoihin, hakekaa sieltä toimeentulonne. Tämä on kyllä ihan käsittämätöntä puhetta, sanoi Katja Hänninen (vas.).

– Priimaa yrititte tehdä, mutta saitte suden — susi, mikä syö työttömän leipää, kuvali puolestaan Rami Lehto (ps.).

Kansalaisaloite menee seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan pohdittavaksi.