Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus ikäryhmästä on laskenut selvästi, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö.

Syrjäytymisvaarassa olevien määrä on laskenut vuodesta 2015, jolloin Tilastokeskuksen lukujen mukaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus 20–24-vuotiaissa oli noin 15 prosenttia. Viime vuonna osuus oli laskenut 11,8 prosenttiin.

– Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten määrä on saatu kääntymään laskuun. Jäljellä oleva osuus on sekin liikaa, mutta käänne on tapahtunut, arvioi nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä valmistelleen ministeriryhmän puheenjohtaja, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Opetusministeriön mukaan erityisesti nuorten miesten tilanne on parantunut vuodesta 2015. Myös vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten aikuisten osuus on ollut viime vuodet laskussa, vaikkakin osuus 20–24-vuotiaissa on opetusministeriön mukaan edelleen huomattava.

Grahn-Laasosen mukaan vahva työllisyyskehitys on tällä hallituskaudella ehkäissyt tehokkaasti myös nuorten syrjäytymistä.

– Nuorten syrjäytymistä tulee ennaltaehkäistä myös kääntämällä katsetta yhä enemmän varhaisiin vuosiin, päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluun, opetusministeri painottaa.

Nuorille palvelut yhdeltä luukulta

Nykyhallitus on perustanut nuoria varten eri puolille Suomea yhteensä 60 ohjaamoa. Niiden on määrä koota eri sektoreiden palveluja nuorille helposti saataville. Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan ohjaamoilla on pyritty eroon siiloutumisesta.

– Tässä on lähdetty tarjoamaan nuorille palveluita yhdeltä luukulta. Nuoret ovat itse kertoneet toivovansa tällaista paikkaa. Ohjaamot ovat loistava esimerkki yhteistyöstä, ne ovat tiivistäneet etenkin kuntien ja valtion yhteistyötä. Olen ohjaamoista tosi ylpeä, Lindström kehaisee.

Työministerin mukaan hallituksen havahdutti muutosten tarpeeseen etenkin poikien syrjäytymisriski.

– Uhkana oli se, että viidesosa pojista jää kaiken ulkopuolelle. Se herätti.

Lindströmin arvioon ohjaamoista yhtyy perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.).

– Harva julkinen palvelu saa yhtä hyvää palautetta kuin ne ovat saaneet.

Itä-Suomessa isoimmat haasteet

Grahn-Laasosen tavoin Saarikko myöntää, että suotuisasta muutoksesta huolimatta syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on yhä liikaa.

– Liian merkittävä joukko nuorista on niitä, joilta puuttuu esimerkiksi toisen asteen tutkinto. Onkin tärkeää havaita, että pelkät työllisyyspalvelut eivät riitä. Keskeisiä ovat myös nuorten elämänhallinta, koulutus ja terveys.

Lindström kertoo, että väistyvä hallitus päätti tukea ohjaamojen toimintaa viidellä miljoonalla eurolla vuosittain ajanjaksolla 2018–2021.

– Tulevalla hallituksella on velvollisuus jatkaa nuorten syrjäytymisen vastaista toimintaa. Esimerkiksi oppisopimukset ovat sinä tärkeitä.

Lindström lisää, että suurimmat haasteet nuorten tilanteessa on nyt itäisessä Suomessa.

– Tämä liittyy työllisyysasteeseen. Mutta onneksi hyvät asiat ovat leviämässä sinnekin.

Ministerikolmikolta kysyttiin tiistaina tiedostustilaisuudessa kantaa maksuttomaan toisen asteen koulutukseen.

– Yksikään nuori ei saa jäädä koulutuksen ulkopuolelle siksi, että lukiokirjat ja ammatillisen koulutuksen välineet ovat maksullisia, Grahn-Laasonen linjasi.

Hänen mukaansa nykyhallitus onkin järjestänyt tähän lisätuen. Saarikko kuitenkin korosti, että maksuton koulutus ei ole ainoa ratkaisu koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen.