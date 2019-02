Työnantajilta on jäänyt palkkatietoja ilmoittamatta tulorekisteriin

Osa työnantajista ei ole ilmoittanut palkkatietoja uuteen tulorekisteriin aikataulun mukaisesti. Työeläkeyhtiö Ilmarinen arvioi oman asiakaskuntansa perusteella, että noin kahdeksan kymmenestä työnantajasta ilmoitti tammikuun palkat ajoissa.

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Maksetut palkat pitää ilmoittaa sinne viidessä päivässä maksun jälkeen. Ennen uudistusta palkkatiedot piti ilmoittaa Verohallintoon, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuutusyhtiöille ja Työllisyysrahastolle kuhunkin erikseen.

Ei tietoa, paljonko pitäisi olla

Tulorekisteriin tehtiin tammikuussa maksetuista palkoista noin kolme miljoonaa ilmoitusta määräaikaan mennessä. Määrä sisältää myös esimerkiksi ilmoituksiin tehdyt korjaukset, jotka ovat omia ilmoituksiaan.

Rekisterissä ei ole tietoa, paljonko ilmoituksia pitäisi olla, jos kaikki olisivat hoitaneet ne ajallaan.

– Ilmoittamisen prosessi on muuttunut, joten meillä ei ole vertailutietoa edellisiltä vuosilta. Lisäksi työnantajien ja työnantajien palkanmaksukertojen määrät vaihtelevat. Jos ilmoituksia vertaa palkansaajien määrään, niin hyvältä näyttää, sanoo hankkeen viestintäpäällikkö Marjo Björk.

Tilastokeskuksen mukaan palkansaajia oli viime vuonna keskimäärin 2,2 miljoonaa.

Tulorekisterin puhelinpalvelussa on edelleen ruuhkaa enemmän tai vähemmän. Björk kertoo, että palvelussa vastattiin tammikuussa 5 700 puheluun ja käytiin yli 10 000 chat-keskustelua.

Tilitoimistoille harmaita hiuksia

Moni yrittäjä ja tilitoimisto on saanut uudistuksen takia harmaita hiuksia. Työmäärä on lisääntynyt, eikä rekisteri toimi kaikilta osin sulavasti.

– Varsinkin tilitoimistot ovat lähestyneet meitä. On ollut haastetta ilmoitusten tekemisessä ja läpimenossa. Palvelu on ollut ruuhkautunut, eli apua on ollut hankalaa saada, kertoo veroasioiden päällikkö Sanna Linna-Aro Suomen Yrittäjistä.

Tulorekisterin viestintäpäällikön mukaan järjestelmä toimii, mutta ongelmiakin on.

– Valtava ilmoitusmäärä kertoo, että data virtaa hyvin. Ongelmana ovat uuteen palveluun ja uuteen ilmoittamismenettelyyn liittyvät tilanteet. Järjestelmä on tosi tarkka siinä, että tiedot on ilmoitettu oikein. Näin varmistamme, että tulorekisteriin talletettu tieto on laadukasta, Marjo Björk sanoo.

Hyötyä moneen suuntaan

Tulorekisteri on monen viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Siitä on hyötyä myös muille kuin viranomaisille. Työnantajien tarvitsee ilmoittaa maksetut palkat vain yhteen paikkaan eli tulorekisteriin, ja palkansaajat näkevät sieltä tulotietonsa reaaliaikaisesti. Lisäksi kansalaisten asioinnin viranomaisten kanssa luvataan nopeutuvan.

Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin ensi vuoden alusta.