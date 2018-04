Tuoreen työryhmäesityksen mukaan "kauppavahvuisen" alkoholin eli maksimissaan 5,5-prosenttisen alkoholin verkkokauppa olisi jatkossa mahdollista niin kotimaisille kuin ulkomaisille toimijoille. Vaikka esitys toteutuisikin, kotiovelle ei alkoholia saisi sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Kari Paason mukaan tilattua. Hänen mukaansa verkkokaupasta tilatun alkoholin luovutus pitäisi tapahtua esimerkiksi ruokakaupassa, jotta se olisi kontrolloitua.

– Lähtökohtaisesti luovutuspaikalla pitää olla alkoholin myyntilupa, Paaso sanoi STT:lle.

Ehto luovutuspaikasta on melkoinen jarru verkkokaupalle. Paason mukaan työryhmän lähtökohtana on ollut tehdä tasapuolinen esitys eri toimijoiden kannalta.

– Toimeksianto oli se, että suomalaista kauppaa ja teollisuutta ei saa laittaa huonompaan asemaan kuin ulkomailta toimivaa myyjää, Paaso sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin eli erityisesti verkkokaupan säännösten selkiyttämistä.

Alkoholilaki oli massiivisen väännön aihe viime syksynä, ja uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan maaliskuun alussa. Auki jäi kuitenkin etämyyntiasia. Eduskunta edellytti joulukuussa alkoholilaista äänestäessään, että hallitus selkiyttää vielä erikseen alkoholijuomien etämyyntiä koskevia säännöksiä. Nyt työryhmän esityksen pohjalta hallitus sorvaa oman lakiesityksensä asiasta.

Etäosto Suomesta olisi sallittua

Asia on monipolvinen, ja työryhmän esityksessä otetaan kantaa myös Alkon monopolin piirissä olevien yli 5,5-prosenttisten juomien myyntiin. Työryhmän esityksen mukaan yli 5,5-tilavuusprosenttisten alkoholijuomien etämyynti Suomeen olisi edelleen kielletty, mutta tuotteita olisi mahdollista etäostaa.

Suomalaiset yksityishenkilöt voisivat etäostaa yli 5,5 prosentin juomia, mutta ehtona olisi se, että vastuu niin verojen maksamisesta kuin kuljetuksen järjestämisestä olisi ostajalla.

Alkoholilakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan yksityishenkilöt voisivat tilata ja hankkia omaan käyttöönsä toisesta EU-maasta kaikkia alkoholijuomia, jos ostaja järjestää tuotteiden kuljetuksen Suomeen toisen yksityishenkilön tai kuljetusliikkeen välityksellä ilman, että myyjä osallistuu kuljetusjärjestelyihin.

Ostaja ja tuotteiden kuljettamiseen osallistunut olisivat molemmat yhteisvastuullisesti verovelvollisia Suomeen tuotujen alkoholijuomien yksityishenkilön maksettaviksi kuuluvista valmisteveroista.

Kuljetusjärjestelyistä pitäisi olla kuljetuksen mukana asiakirja, ja se pitäisi vaadittaessa esittää Tullille.

– Muuten on mahdoton oikeastaan tietää, kun tavaraa tulee Suomeen, mikä on etäostossa ja mikä on etämyynnissä, Paaso sanoi STT:lle.