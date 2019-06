Työsuojelutarkastaja valtioneuvoston hallintoyksiköstä: Merkittävä osa työntekijöistä kuormittuneita

Valtioneuvoston hallintoyksikön (VNHY) on selvitettävä vuoden loppuun mennessä, mitkä työn sisältöön tai järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijät aiheuttavat työntekijöille vaaraa.

Aluehallintoviraston (avi) työsuojelutarkastaja antoi huhtikuisella tarkastuksellaan VNHY:lle asiasta kehotuksen. Tämä tarkoittaa, että epäkohta on tarkastajan käsityksen mukaan vähäistä suurempi.

– Ei ole yleistä, että annetaan kehotus, mutta se ei ole myöskään poikkeuksellista, kertoo tarkastuksen tehnyt ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Uutissuomalaiselle.

Rintalan tekemän kuormitustekijät työssä -kyselyn mukaan merkittävä osa hallintoyksikössä työskentelevistä on kokenut työssä haitallisia kuormitustekijöitä, jotka ovat kuuden edeltävän kuukauden aikana kuormittaneet melko usein tai erittäin usein.

Vaarojen arviointi on Jenny Rintalan mukaan ensisijaista VNHY:n tietotoimialalla, jossa työpaikkaselvitykset on tehty vuosina 2015–2016. Tarkastuskertomuksessa hän toteaa, että vaarojen arviointitoiminnan on oltava jatkuvaa ja järjestelmällistä.

Uutissuomalainen kertoi ennen joulua, että osa valtioneuvoston kanslian ja erityisesti VNHY:n työntekijöistä kokee työilmapiirin ja johtamisen VNK:ssa heikoksi.

Arviointia ryhdyttiin tekemään heti

Valtioneuvoston alivaltiosihteeri Timo Lankinen kertoo, että vaarojen arviointia ryhdyttiin tekemään heti kehotuksen saamisen jälkeen. Hänen mukaansa vaarat arvioidaan kaikilla hallintoyksikön toimialoilla ja toiminnasta tulee jatkuvaa, kuten avi edellyttää.

– Käymme läpi kaiken aineiston, jota meillä on psykososiaalisen kuormituksen osalta ja teemme arvion siitä, millaisia riskejä meillä tällä alueella on. Riskikartoituksen yhteydessä tunnistetaan mahdolliset vaarat. Pyrimme puuttumaan niihin systemaattisesti ja pienentämään riskiä. Ainahan riskiä ei saada kokonaan poistettua.

Työssä käytetään Lankisen mukaan muun muassa työhyvinvointikyselyiden ja terveystarkastusten tuloksia. Hän arvioi, että vaarojen arviointi valmistuu tietotoimialan osalta syksyllä.

Valtioneuvoston kanslian on myös raportoitava aluehallintovirastolle, miten vaarojen arviointi on toteutettu. Ylitarkastaja Rintala kertoo, että vastauksen saatuaan hän harkitsee, onko selvitys riittävä vai onko tarvetta vielä jatkotoimille.

Pitkä lista kuormitustekijöitä

Psykososiaalisesta kuormituksesta VNHY sai toimintaohjeen, joka on avin seuraamuksista lievempi.

Tarkastuskertomuksessa on lueteltu pitkä lista asioista, jotka Jenny Rintalan tekemän kyselyn perusteella erityisesti aiheuttavat VNHY:ssä kuormitusta työntekijöille: muun muassa epäselvyydet tehtävänkuvissa tai vastuissa, epärealistiset tai kohtuuttomat tavoitteet, liiallinen työmäärä työaikaan nähden, toimiminen epäselvien ohjeiden tai odotusten pohjalta, työn tekemisen jatkuva keskeytyminen sekä liian vähäinen tuki esimieheltä työn tekemiseen.

Tarkastuksella esiin tulleet asiat ovat pitkälti samoja kuin VNHY:n työntekijöiden Uutissuomalaiselle kertomat.

VNK on Jenny Rintalan mukaan sinänsä pyrkinyt vähentämään haitallista työkuormitusta esimerkiksi erilaisilla kehittämishankkeilla ja varhaisen tuen mallilla. Ne eivät ole kuitenkaan olleet riittäviä.

– Koska työnantajalla ei ole ollut hallussaan ajan tasalla olevaa tietoa työn kuormitustekijöistä eikä niiden terveydellisestä merkityksestä, ei työnantaja näkemykseni mukaan ole voinut tehdä tietoisia johtopäätöksiä siitä, millaisia toimia on tarpeen tehdä, mihin toimenpiteet tulee kohdistaa ja missä aikataulussa. Toteutettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta ei ole järjestelmällisesti seurattu, kirjoittaa Rintala tarkastuskertomuksessa.

Myös työaika-asioista ohjeistusta

VNHY sai toimintaohjeen myös liukuvan työajan käyttämisestä väärin ja ylityökertymän ylityksestä. Rintalan käsityksen mukaan liukuvaa työaikaa on VNHY:ssä yksittäisten työntekijöiden osalta käytetty tilanteissa, joissa olisi pitänyt teettää ylityötä.

Ylitöitäkin on VNHY:ssä teetetty yli lain salliman 250 tunnin verran vuodessa. Ylitykset olivat kuitenkin vähäisiä: suurin kertymä oli 270 tuntia vuodessa.

Rintala on tehnyt aiemmin keväällä kaksi muuta työsuojelutarkastusta valtioneuvoston kansliaan. Niissä hän antoi joitakin toimintaohjeita.