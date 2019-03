Työterveys selvitti: Palomiehet uupuvat ja se on suuri terveysriski – ratkaisuja tarvitaan pikaisesti

Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomiesten uupuminen ja työkuormituksesta palautuminen on nyt tutkittu. Työterveys Aalto Oy:n arvion mukaan terveydellinen riski on 4 asteikolla 1–5. Työterveyden mukaan riski on merkittävä ja edellyttää työnantajalta toimenpiteitä.

Ongelmien taustalla on pelastuslaitoksen vuonna 2017 tekemä työaikamuutos. Siinä luovuttiin 24 tunnin työvuoroista, joita seurasi 72 tunnin vapaa. Nykyisessä kaksivuorojärjestelmässä palomiesten päivävuorot kestävät yhdeksän tuntia ja yövuorot 15.

Muutoksella on haluttu yhtenäistää eri asemien työaikaehdot, joustavoittaa työvuorojen suunnittelua ja pienentää pitkistä työvuoroista aiheutuvaa työturvallisuusriskiä.

Työhyvinvointi ollut huono

Kahden viime vuoden aikana pelastuslaitoksen henkilöstö on kuitenkin kertonut työterveyshuollolle huolensa työssä jaksamisesta ja psyykkisestä kuormittumisesta. Myös Jyväskylän kaupungin viime vuonna teettämän henkilöstökyselyn perusteella Ristonmaan, Seppälän, Vaajakosken ja Äänekosken palomiesten työhyvinvoinnin tilanne on huono.

Joulukuussa 2018 avi teki pelastuslaitokselle työsuojelutarkastuksen.

Pelastuslaitos on nyt antanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle työterveyshuollon lausunnon henkilöstön kuormitustekijöistä.

Työterveyden selviytksen mukaan työntekijöillä on runsaasti voimavaroja, jotka auttavat heitä jaksamaan työssä. Työntekijöillä on hyvä fyysinen kunto, mikä parantaa palautumista. He kokevat työnsä merkityksellisenä, ja heillä on vahvat ongelmaratkaisutaidot ryhmänä vaikeissa pelastustehtävissä. Työvuoroissa on myös hyvä henki työkavereiden kesken. Moni työntekijä on unelma-ammatissaan, kokee työn imua ja tekee työtä vahvalta arvopohjalta.

Merkittävä osa henkilöstöstä kokee kuitenkin ongelmia kuormituksesta palautumisessa sekä henkistä väsymystä ja työuupumusta.

Ratkaisuja tarvitaan pikaisesti

Selvityksen mukaan tarvitaan pikaisesti ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Työterveyshuolto suosittelee konkreettisten ja mitattavien työhyvinvoinnin ja sen johtamisen tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata tiiviisti tulevien vuosien aikana. Johdon ja esimiesten tulee panostaa aiempaa enemmän psykososiaalisten kuormitustekijöiden esille ottamiseen ja käsittelyyn.

Työterveyshuollon selvitykseen sisältyi työuupumuskysely, haastatteluja, työhyvinvointikysely sekä satunnaisesti valittujen 30 palomiehen sykevälimittaus.

Muutoksia tuskin ennen syksyä

Tehdyn selvityksen pohjalta työterveyshuolto suosittelee muun muassa käytettävän työaikamuodon, työvuorojen jaottelun ja rytmityksen tarkastelua.

Ensimmäinen tapaaminen osapuolten kesken on 12. huhtikuuta. Pelastusjohtaja Simo Tarvaisen mukaan asialistalla on työterveyden laatima raportti sekä mahdollisuudet toimia tulevien kuukausien aikana.

– Työvuorolistat on julkaistu ja edessä ovat kesälomat, joten tuskin ennen syksyä voidaan tehdä muutoksia, Tarvainen totesi.

Hän arvioi, että muutoksia tulee työrytmitykseen eli siihen, miten työvuorot sijoittuvat neljän viikon jakson aikana.

– Jaksossa on yksi tiukempi viikko, jolloin rasittavuus on suurimmillaan. Katsotaan, miten sitä voisi muuttaa. Hän arvioi lisäksi, että paluuta vanhaan järjestelmään ei ole ainakaan ensi vaiheessa.

– Perusongelmana 24 tunnin työvuorossa oli aktiivityön määrä, mikä saisi olla noin 12 tuntia. Aktiivityötä ei ole kuitenkaan määritelty, vaan se on jätetty avoimeksi tai paikallisesti sovittavaksi. Olemmekin pyytäneet tänään avilta selvitystä aktiivityön tulkinnasta, sanoi Tarvainen.