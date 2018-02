Työuraeläkettä voi saada tästä päivästä alkaen

Eläkeuudistuksen mukanaan tuomaa uutta eläkelajia, työuraeläkettä voi saada tästä päivästä lähtien. Se on tarkoitettu raskaan työn tekijöille, joilla on takanaan vähintään 38 vuoden työura sekä työhön vaikuttava sairaus. Ikäraja on 63 vuotta.

Työkykyyn vaikuttavia sairauksia voivat olla esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudet, pitkäaikaiset mielenterveyden häiriöt sekä hengitys- ja verenkiertoelimen sairaudet.

Työuraeläkkeenä maksetaan se eläke, joka on kertynyt työuraeläkkeelle jäädessä. Siksi se on lähtökohtaisesti pienempi kuin vanhuuseläke tai työkyvyttömyyseläke.

Työuraeläkkeen hakuaika alkoi viime syksynä. Työeläkeyhtiö Ilmarinen on toistaiseksi myöntänyt sellaisen vain yhdelle ihmiselle.

Ilmarisen ylilääkärin Seppo Kettusen mukaan työuraeläkkeen kriteerit ovat tiukat.

– Lisäksi työuraeläkkeen ikäraja on tänä vuonna vain kolme kuukautta matalampi kuin vanhuuseläkkeen alaikäraja, hän sanoo.