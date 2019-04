Työvoimapulasta kärsivä Saarikka värvää väkeä vanhustyöhön oppisopimuksilla – Liubov, 54, sai mieluisan paikan hoivakodista

Oppisopimuskoulutettava Liubov Kaliberda, 54, tarttuu Saarikan Kotikonnut-palvelutalossa Riikka Lietosen käsipuoleen ja auttaa tätä kävelyssä rollaattorin kanssa.

– Minä lähden sinulle taas kuskiksi, Kaliberda sanoo Lietoselle hymyillen.

Ukrainalainen Kaliberda on asunut Suomessa ja Saarijärvellä yhdeksän vuotta. Hän on käynyt maahanmuuttajien suomen kielen kursseilla sekä ollut työharjoitteluissa ja pätkätöissä muun muassa kierrätyskeskuksessa ja pitseriassa.

Kotikontuihin Kaliberda tuli aluksi työkokeiluun. Viime kuussa hän aloitti siellä oppisopimuksella laitoshuoltopalvelujen osan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta. Oppisopimus kestää tämän vuoden loppuun, ja se sisältää myös lähiopetusta Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Pokessa.

Kaliberda avustaa Kotikonnuissa muun muassa ruokailujen järjestämisessä, tiskeissä ja sänkyjen petaamisessa. Hän on mukana myös vanhusten viriketoiminnassa, kuten jumpissa, ulkoiluissa ja leipomisessa.

– Tykkään olla vanhusten kanssa ja haluan auttaa heitä. Jos mahdollista, haluan vielä opiskella lähihoitajaksi. Puhun nopeasti ja joskus tulee kielen vuoksi vielä väärinkäsityksiä, mutta vanhukset opettavat minulle uusia sanoja, äidinkielenään venäjää puhuva Kaliberda kertoo.

Viiden kunnan alueella toimiva Saarikka on ottanut viime syksystä alkaen jo kymmenkunta oppisopimuskoulutettavaa asumispalveluyksiköihinsä. Tavoitteena on saada heistä uusia työntekijöitä, sillä Saarikassa on työvoimapulaa.

– Koulutettavilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä meille etenkin, jos he valmistuvat lähihoitajiksi. Meiltä eläköityy nyt vuosittain 15–20 lähihoitajaa, Saarikan vt. johtaja Riitta Hallberg kertoo.

Hallberg kertoo seuranneensa Kaliberda työskentelyä Kotikonnuissa.

– Asenteensa puolesta hän sopisi erinomaisesti lähihoitajaksi, Hallberg sanoo.

Poke aloittaa ensi syksynä lähihoitajakoulutuksen myös Saarijärven Tarvaalassa. Saarikassa toivotaan, että 16 opiskelijan ryhmä täyttyy. Saarikka tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Kaliberdaa auttoi oppisopimuksen järjestymisessä Saarijärven kaupungin ja Poken yhteistyönä viime syksynä syntynyt DuuniStep-palvelu. Se tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa työnhakuun, ura- ja opinto-ohjausta sekä työnantajille tukea rekrytointeihin ja osaamistarvekartoituksiin.

Palvelulle on ollut tarvetta, sillä jo tähän mennessä työnhakija-asiakkaita on ollut lähes sata ja työnantaja-asiakkaita 40.

– Työnhakija-asiakkaista noin puolet eli 45 on nyt jossakin muualla kuin työttöminä. Osa on saanut töitä paikallisista yrityksistä, osa on työllistynyt palkkatuella ja osa on lähtenyt opiskelemaan, Saarijärven kaupungin työllisyyskoordinaattori Anna-Marja Tamminen kertoo.

Kun koulutusvaihtoehtoja mietitään, se ei välttämättä tarkoita heti kokonaista ammattitutkintoa. Kaliberdan tavoin on mahdollista tehdä tutkinnosta jokin osa, joka vahvistaa osaamista ja voi siten auttaa jatko-opinnoissa tai työllistymisessä.

DuuniStepin kautta työllistynyt voi saada myös ammatillisen opettajan antamaa valmennusta.