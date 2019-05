Tytti Tuppurainen: Al-Taeen anteeksipyyntö riittää, "On tärkeää niin pyytää anteeksi kuin voida antaa anteeksi"

Kansanedustaja Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan kansanedustaja Hussein Al-Taeen (sd.) anteeksipyyntö eduskuntaryhmälle riittää eikä hänelle ole luvassa muita seuraamuksia eduskuntaryhmän puolelta.

Al-Taee on joutunut viime päivinä kohun keskelle vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia. Kirjoituksissaan hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

– Tässä vaiheessa (anteeksipyyntö) riittää. Jos tilanteeseen tulee uutta tietoa, niin sitten asia pitää käsitellä uudestaan, Tuppurainen sanoi eduskunnassa ennen SDP:n eduskuntaryhmän kokousta.

– On tärkeää niin pyytää anteeksi kuin voida antaa anteeksi. Nyt me annamme hänelle anteeksi ja hänellä on mahdollisuus osoittaa toiminnan muutos.

SDP kertoi tänään, että Al-Taee on jäänyt sairauslomalle. Puolueen mukaan hän on ollut tiistaista asti sairaalahoidossa.

– Täytyy toivoa hänelle nyt jaksamista ja hyvää vointia. Tietysti tällainen sairastuminen on aina tragedia. Ilmeisesti tämä on vakava tämä tilanne, olen pahoillani hänen puolestaan, Tuppurainen sanoi.

Tuppuraisen mukaan Al-Taeen tapaus on vakava myös sisällöllisesti.

– Olen henkilökohtaisesti hyvin pettynyt siitä, että hän ei kyennyt aiemmassa ryhmälle antamassaan selvityksessä olemaan rehellinen. Tämä on valitettava tilanne, johon puolue, sosiaalidemokraattiset naiset ja myös allekirjoittanut ovat joutuneet sen vuoksi, että hän ei ole kyennyt asioista rehellisesti kertomaan, Tuppurainen sanoi.

Sairausloman kestosta tietoa myöhemmin

SDP:n mukaan Al-Taeen sairausloman kestosta tiedotetaan myöhemmin. Al-Taee ei osallistu sairauslomansa aikana eduskunnan työhön.

– Sen voin sanoa, että nämä viime viikot ovat olleet erittäin kovia Hussein al-Taeelle ja siihen tämä sairaalahoitoon joutuminen liittyy. Kyse on inhimillisestä henkisten voimavarojen riittävyydestä ja nyt on tärkeää, että Husseinille jää aikaa toipua, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi.

Lindtman ei kertonut, kuinka vakavasti al-Taee on sairastunut.

– Kun on kyse ihmisten, myös kansanedustajien, terveystiedoista, ne kuuluvat yksityisyyden suojan piiriin ja silloin on henkilön oma valinta, kuinka paljon niitä avaa.

Lindtman kertoi saaneensa eilen illalla tiedon al-Taeen joutumisesta sairaalaan. Lindtmanin mukaan asiasta haluttiin kertoa julkisuuteen mahdollisimman nopeasti.

Poliisi selvittää al-Taeen kirjoituksia

Al-Taee on ollut viime aikoina esillä vanhojen, herjaavien Facebook-kirjoitustensa takia.

Aiemmin tänään tuli ilmi, että Valtakunnansyyttäjänvirasto on pyytänyt poliisia selvittämään, onko al-Taeen Facebook-kirjoituksista syytä aloittaa esitutkinta. Valtakunnansyyttäjänvirasto siirsi tapauksen poliisille sen jälkeen, kun yksityishenkilö oli tehnyt virastolle al-Taeen kirjoituksiin liittyen pyynnön, että asiaa selvitettäisiin.

Lindtmanin mukaan SDP:n eduskuntaryhmä käsittelee poliisin tekemän selvittelyn mahdollisia vaikutuksia vasta myöhemmin.

– Tässä vaiheessa haluamme antaa työrauhan poliisille.

Lindtmanin mukaan nyt ei ole tarvetta kommentoida tarkemmin poliisin selvitystyötä.

– Saimme tietää siitä uutisista, Lindtman kertoi.

Valheiden vyyhti

Tuore kansanedustaja al-Taee astui maanantaina julkisuuteen ja pyysi anteeksi vuosien takaisia Facebook-kirjoituksiaan. Kirjoituksissa hän solvasi muun muassa sunnimuslimeja, homoja, somaleja ja juutalaisia.

STT kysyi al-Taeelta kirjoitusten kuvakaappauksista jo viime vuoden marraskuussa, jolloin hän työskenteli konfliktinratkaisujärjestö CMI:ssä. Al-Taee kiisti silloin kirjoitukset ja epäili kuvien aitoutta.

– En tunnista sanoja omakseni, eivätkä istu arvoihini millään lailla. Tuntuu omituiselta, että joku tarkoituksenhakuisesti pyrkii kyseenalaistamaan agendojani tällä tavalla. Minusta tässä on selkeä mustamaalausyritys. STT:n on hyvä tarkkaan pohtia tässä, että miten se ei tule käytetyksi välineenä minun tai kenenkään muun maineen tai työn kyseenalaistamiseen ilman tolkullista näyttöä, al-Taee kirjoitti sähköpostissaan marraskuussa STT:lle.

Maanantaina al-Taee myönsi blogissaan kirjoitusten olevan aitoja.