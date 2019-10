UM:n viestintäjohtajan paikkaa haki 34 – mukana presidentin ex-viestintäpäällikkö

Ulkoministeriön viestintäjohtajaksi on hakenut 34 ihmistä, kertoo ministeriön henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas STT:lle. Helsingin Sanomien mukaan hakijoiden joukossa on muun muassa presidentti Sauli Niinistön entinen viestintäpäällikkö Katri Makkonen, joka on tällä hetkellä Ylen A-studion juontaja. Tehtävää hakee myös Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Laura Saarikoski sekä Puolustusvoimien viestintäpäällikkö Max Arhippainen.

Myös Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö Krista Taubert ja viestintäalan ammattilainen Riikka Kämppi sekä Ylen Journalismin akatemian päällikkö Elina Ravantti hakevat tehtävää.

Tulokas vahvisti hakijat STT:lle tekstiviestitse.

Paikka tuli avoimeksi, kun entinen viestintäjohtaja Jouni Mölsä siirtyi presidentin viestintäpäälliköksi.