USA:n jenkkisotilaat pistivät Ilmavoimien varusmiehet koville Peurungan kaukalossa

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko astelee Peurunka Areenan jäälle kiekko kädessään. Senttereinä aloitukseen kumartuvat ammattisotilas, luutnantti Shane Hearn ja varusmies Anton Trosin. Tuomari Jari Niva kättelee Hulkon. Uudessa aloituksessa Trosin voittaa kiekon suomalaisille.

Kolmesta Peurungassa pelattavasta jääkiekon ystävyysottelusta on sovittu Puolustusvoimain komentajan ja Yhdysvaltojen maavoimien komentajan neuvotteluissa helmikuussa.

– Tämä vierailu toteutui odotettua nopeammin. Suomalaiset pelaajat lupasivat illan aterialla puhua englantia, joten tässä on varusmiehillä myös mahdollisuus verkostoitua, Hulkko sanoo.

Jenkkien joukkueen valmentajana toimii 31-vuotisen armeijauran tehnyt luutnantti Darrin Janisch Minnesotasta.

– Tässä on kiekkotaustaisia ammattisotilaita eri joukko-osastoista ja eri sotilasarvoilla. Majuri on ryhmän korkein upseeri ja iät vaihtelevat 20–37 vuoteen. Maavoimien komentaja on armoitettu Boston Bruins -fani. Hän tiesi suomalaisesta erinomaisesta jääkiekosta. Meillä oli parin viikon leiri, emmekä matkustaneet kymmeniä tuhansia maileja häviämään, Janisch virnistää.

Alussa maastokuosiset suomalaiset hallitsevat kiekkoa. Joukkue koostuu lähinnä Pelicansin, Ilveksen ja HPK:n A-junnuista. Vaikka parranajo hoituisi monella vielä karkealla pyyhkeellä, ovat varttuneet jenkit helisemässä. Boston Bruinsin nuttuja muistuttavassa peliasuissa miehet keskittyvät puolustamiseen sekä vastaiskuihin. Pelistä tulee kuitenkin tiukka, ja lopulta suomalaiset vievät sen 6–4.

Janischin mukaan kokemukset Suomessa ovat vaikuttavia.

– Suomalaisten kohteliaisuus yllätti. Tikkakosken lentotukikohdan huolellinen organisointi ja ilmasotakoulun tilat sekä näkemämme toiminta tekivät suuren vaikutuksen, Janisch kertoo.

Hulkko hymyilee lämpimästi kuullessaan kokeneen ammattisotilaan arviot.

– Maavoimien miehenä olen väärä mies kommentoimaan. Toki se aina tuntuu hyvältä, kun suomalaista osaamista arvostetaan. Ilmavoimat valikoitui isännäksi, koska täältä saadaan hyvä kiekkojoukkue jäälle. Jenkeillä on pelit myös maavoimia ja merivoimia vastaan ylihuomenna sekä perjantaina, sanoo Hulkko.

Hulkon mukaan maajoukoissa kalustohankinnat ovat toteutuneet suunnitellusti ja katse on jo 2030-luvulla.

– Ilmavoimien hävittäjähankintojen ja merivoimien alushankintojen jälkeen on jälleen maavoimien vuoro. Tekniikka kehittyy, mutta mies tai nainen säilyy aina keskiössä, sanoo Hulkko.