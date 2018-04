USA:n ohjushävittäjä saapui vierailulle Suomeen

Yhdysvaltalainen ohjushävittäjä USS Porter on saapunut vierailulle Suomeen. Helsingin Länsisatamaan kiinnittynyt alus on 154 metriä pitkä ja sillä on lähes 300 hengen miehistö.

Suomen Merivoimien mukaan kyseessä on rutiinivierailu, jonka aikana tehdään huoltotoimenpiteitä ja valmistaudutaan tulevaan merijaksoon. Aluksen henkilöstö tapaa Helsingissä suomalaisia siviili- ja sotilasjohtajia.

Rannikkolaivasto toteutti USS Porterin kanssa lyhyen niin kutsutun Passex-harjoituksen ennen amerikkalaisaluksen saapumista Helsinkiin.