Suomalaisten mielipiteet valtion suurten investointien rahoittamisesta jakautuvat, selviää Uutissuomalaisen teettämästä USU-gallupista. Gallupissa kysyttiin, miten nämä investoinnit, kuten ratojen ja teiden rakentaminen, pitäisi rahoittaa.

Melkein joka kolmas näkee, että investointeja ei pitäisi tehdäkään, jos niihin ei ole varoja budjetissa.

Joka viides keräisi rahat myymällä valtion omistuksia yhtiöissä.

Joka kuudes on veronkorotusten kannalla.

Kymmenesosa suomalaisista ottaisi investointeihin lisää lainaa ja melkein yhtä moni keksisi jonkin muun keinon kuin jo mainitut.

Jos ei nyt niin milloin?

Investoinneista pidättäytymisen suosio ihmetyttää Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) johtajaa Elina Pylkkästä.

– Talouden aktiviteetti on nyt ylimmillään tällä vuosituhannella eikä lamaa ole vieläkään näköpiirissä. Silti koetaan, että nyt ei ole se aika. Kysynpä vain, milloin se aika olisi, jos ei nyt.

Hänestä on tärkeää luoda investoinneilla mahdollisuuksia seuraavalle nousukaudelle. Pylkkänen huomauttaa, että rahaa ei tupsahda valtion budjettiin tyhjästä, vaan budjettivara edellyttäisi esimerkiksi veronkorotuksia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Niku Määttänen pohtii, että kenties investointihaluttomat pitävät valtion velkaantumista jo suurena eivätkä halua myöskään korottaa veroja.

– Ei ole mitenkään selvää tai edes todennäköistä, että esimerkiksi ratojen tai teiden rakentaminen rahoittaisi itse itsensä kasvattamalla riittävästi työllisyyttä ja tuotantoa ja sitä kautta verotuloja.

Määttänen toteaa kuitenkin, että väyläinvestoinnit voivat hyödyttää monia ihmisiä, vaikka verotusta jouduttaisiinkin niiden takia kiristämään.

Hallitus vastaan oppositio

Tiukimmin valtion rahakirstua vartioisivat kokoomuksen äänestäjät. Heistä 43 prosenttia ei halua isoja investointeja, jos niihin ei ole varoja budjetissa. Myös perussuomalaisten kannattajat valitsevat tämän vastausvaihtoehdon muita useammin, mikä yllättää Elina Pylkkäsen. Hänestä nimenomaan nationalistisesti ajattelevien luulisi haluavan edistää investointeja, koska niillä on tarkoitus parantaa Suomen taloudellista asemaa pitkällä tähtäimellä.

Investoinneista pidättäytyminen saa vähiten kannatusta, 18 prosenttia, SDP:n äänestäjiltä.

Demareista selvästi muita useampi puolestaan kannattaa valtion osakkeiden myyntiä investointien kustantamiseksi, yli kaksi kertaa suurempi osa kuin puoluekannastaan epävarmoista.

– On selkeästi nähtävissä hallitus vastaan oppositio -asetelma, Pylkkänen toteaa.

Iäkkäimmät suomalaiset katsovat muita ikäryhmiä useammin, että investointeja ei pidä tehdä, jos varoja ei ole budjetissa. Naiset pidättäytyisivät investoinneista hieman useammin kuin kuin miehet.

Naiset olisivat myös miehiä halukkaampia myymään osakkeita investointien rahoittamiseksi ja selvästi haluttomampia lisäämään velkataakkaa.

Aina kuitenkin veronkiristyksiä

USU-gallupin rahoitusvaihtoehdot ovat Elina Pylkkäsen mielestä hyviä ja hän käyttäisi niitä kaikkia. Niku Määttänen näkee, että eri rahoitustavat eivät lopulta juuri eroa toisistaan.

– Osittainhan tässä on kyse siitä, kiristetäänkö veroja nyt vai vasta tulevaisuudessa.

Määttänen toteaa, että nyt otettavien lainojen hoitokuluihinkin todennäköisesti tarvitaan jossain vaiheessa lisää verotuloja. Samoin käy, jos valtion osakkeita myymällä osinkotulot pienenevät.

Tutkimuksen on tehnyt Uutissuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Verkkokyselyyn vastasi 14.–18. kesäkuuta 1 000 suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Pyöristyksistä johtuen osuuksien yhteenlaskettu kokonaismäärä voi olla yli tai alle 100 prosenttia. Uutissuomalainen on Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen yhteistoimitus. Tietoykkönen on osa Mediatalo Keskisuomalaista.