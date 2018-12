USU-gallup: Kansalaiset haluavat kiristää raiskauslakia

Neljä suomalaista viidestä haluaa muuttaa rikoslakia niin, että sukupuoliyhteys ilman toisen suostumusta luokiteltaisiin raiskaukseksi. Asia käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista. Vastaajista vain seitsemän prosenttia ei muuttaisi nykylakia.

Naisista enemmän kuin yhdeksän kymmenestä haluaa määritellä raiskauksen suostumuksen puutteen kautta. Miehistä tätä kannattaa 76 prosenttia.

Nykyisen rikoslain mukaan raiskaus määritellään henkilöön kohdistuvan väkivallan tai sen uhan kautta. Raiskauksesta voidaan tuomitaan myös henkilö, joka käyttää hyväkseen uhrin tiedottomuutta, sairautta, vammaisuutta, pelkotilaa tai muuta avutonta tilaa.

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan ”sukupuolielimellä tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa tunkeutumista toisen kehoon”.

Kesäkuussa käyntiin polkaistu kansalaisaloite raiskauksen määrittelemisestä suostumuksen puutteen kautta keräsi joulukuun alkuun mennessä yli 55 000 kannatusilmoitusta. Myös monet poliitikot ovat ottaneet kantaa siihen, että raiskauksen määritelmää tulisi muuttaa tähän suuntaan. Eduskunnan naisverkosto jätti asiasta lakialoitteen syksyllä.

Myös oikeusministeriö on omasta aloitteestaan selvittänyt mahdollisuutta muuttaa raiskauksen määritelmää. Eduskunnassa on puolestaan parhaillaan lakiesitys, joka koskee lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

"Tähän menty muissakin maissa"

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki on hieman yllättynyt kyselyn yksiselitteisestä tuloksesta.

– Sen verran paljon myös toisen suuntaisia näkemyksiäkin on esitetty julkisuudessa.

Kimpimäen mukaan tulos kuvastaa Suomessa koettua asennemuutosta, jota esimerkiksi Me too -keskustelu ilmentää.

– Tämä vastaa sitä linjaa, jota ihmisoikeuskeskustelussa on käyty. Tähän on monessa Suomea lähellä olevissa valtioissa muutenkin menty. Esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa on jo määritelty raiskaus suostumuksen pohjalta.

Kimpimäki uskoo, että asia tulee vääjäämättä tavalla tai toisella eteen Suomessakin seuraavalla vaalikaudella. Hän on myös itse sitä mieltä, että raiskauksen määritelmää olisi syytä uudistaa siihen suuntaan.

Suostumuksen lisäämistä raiskauksen määritelmään on kritisoitu muun muassa näytön vaikeudella.

– Se, onko toimittu vastoin toisen tahtoa tai ilman suostumusta, joudutaan nykymallissakin arvioimaan tuomioistuimessa. Todennäköisesti näyttö tulee olemaan jatkossa samanlaista kuin nykyisinkin.

Kannatusta kaikista kansalaisryhmistä

USU-gallupissa kannatusta uudelle raiskauksen määritelmälle tulee laajasti kaikista kansalaisryhmistä.

Iän mukaan jaoteltuna eniten kannatusta tulee 60–69-vuotiailta. Heistä yhdeksän kymmenestä kannattaa lain muuttamista.

Vähiten lakimuutosta kannattavat 18–29-vuotiaat, mutta heistäkin kolme neljästä on sitä mieltä, että suostumuksen puute tulisi ottaa mukaan lakiin.

Myös eri puolueiden kannattajien keskuudessa lakimuutoksen kannatus on suurta. Vihreiden kannattajista tätä mieltä on yhdeksän kymmenestä.

Vähiten muutoksen takana ovat kokoomuksen kannattajat. Heistä 12 prosenttia on sitä mieltä, ettei muutosta raiskauksen määritelmään tarvita.

"Koko luku uudistettava"

Minna Kimpimäen mielestä koko seksuaalirikoksia koskeva luku rikoslaissa olisi uudistettava.

– Samassa yhteydessä olisi pohdittava muun muassa raiskauksen määritelmää sekä lapseen kohdistuvia rikoksia.

Nykyinen seksuaalirikoksia koskeva luku on Kimpimäen mielestä hankalasti tulkittava kokonaisuus.

– Raiskaussäädöksillä ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten säädöksillä on selkeä yhteys. Siksi olisi hyvä, että niitä uudistettaisiin yhdessä. Tosin suuntaus näyttää olevan, että muutoksia edelleen tehdään pistemäisesti.