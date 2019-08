USU-gallup: Puolet sallisi sijaissynnytyksen

Puolet suomalaisista sallisi sijaissynnyttämisen. Joka viides vastustaa asiaa ja joka neljäs ei ota kantaa siihen.

Tieto käy ilmi Uutissuomalaisen Tietoykkösellä teettämästä USU-gallupista, jossa kysyttiin, pitäisikö Suomessa sallia sijaissynnyttäminen eli kohdunvuokraus.

Gallupin mukaan naiset ovat aavistuksen miehiä sallivampia sijaissynnyttämiselle. Ikäryhmistä myönteisimmin asiaan suhtautuvat 30–44-vuotiaat ja kielteisimmin yli 70-vuotiaat.

Sijaissynnyttämiseen suhtautuvat keskimääräistä myönteisemmin myös isotuloisimmat ja johtavassa asemassa olevat sekä puolison ja lasten kanssa asuvat.

Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajista kaksi kolmasosaa sallisi sijaissynnyttämisen mutta kokoomuksen ja keskustan kannattajista alle puolet. Kokoomuksen kannattajista joka kolmas ei ottanut kantaa asiaa.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

"Kukaan ei vuokraa kohtua keneltäkään"

Väestöliiton johtava asiantuntija, psykoterapeutti Heli Vaaranen pitää kyselyn tulosta sijaissynnytystä puoltavana. Hän kuitenkin arvioi, että sana "kohdunvuokraaminen" on harhauttanut joitakin vastaajia.

– Kukaan ei vuokraa kohtua keneltäkään. Sen sijaan sijaissynnytys on paikkaansa pitävä käsite. Lasta toivovat vanhemmat, joilla ei ole mahdollisuutta tulla raskaaksi ja synnyttää, saattavat hedelmöityshoidossa aiotun äidin hedelmöitetyn munasolun sijaissynnyttäjän kohtuun. Sijaissynnyttäjä synnyttää lapsen. Myös lahjasoluja voidaan käyttää, Vaaranen kuvaa.

Vaarasen mukaan etenkin 30–44-vuotiaat puoltavat sijaissynnyttämistä, sillä heidän ikäryhmässään oma ja ystävien tai sisarusten perheellistymistoive on konkreettisin.

– Vanhimmassa ikäryhmässä puolto on vähäistä, mutta lapsettomuuden yleistyminen onkin sijoittunut heitä nuoremmille sukupolville.

Laki kieltää sijaissynnyttämisen

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajan, gynekologi Hannu Halilan mukaan suomalaiset suhtautuvat gallupin mukaa sijaissynnytyksiin varsin liberaalisti, eli toisin kuin vuodesta 2007 voimassa ollut hedelmöityshoitolaki, joka käytännössä kieltää sijaissynnytykset.

Lain mukaan hedelmöityshoitoa ei saa antaa, jos on syytä olettaa, että lapsi aiotaan antaa adoptiolapseksi.

Lääkäriliiton mukaan sijaissynnytykset kieltävä laki on kohtuuttoman jyrkkä. Se voi jo lähivuosina muuttua, sillä Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmassa luvataan selvittää ei-kaupallisen sijaissynnyttämisen salliminen lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa.

– Sijaissynnyttäminen pitäisi sallia tilanteissa, joissa lääketieteellisistä syistä nainen ei voi synnyttää. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että naiselta puuttuu synnynnäisesti kohtu, Halila anoo.

Vaarasen mukaan sijaissynnyttämisen mahdollistaminen Suomessa poistaisi perheellistymisen esteitä entisestään.

Kaupallisia sijaissynnytyksiä ei kuitenkaan suositella.

– Maailmalla näihin liittyy ongelmia, muun muassa hyväksikäyttöä. Tai syntynyt lapsi on vammainen, eivätkä "tilaajat" sitä haluakaan, Halila huomauttaa.

Nykyinen täyskieltotilanne voi kuitenkin ajaa hakemaan sijaissynnytysmahdollisuutta ulkomailta.

– Yksittäisissä tapauksissa yksityishenkilöt ovat käyttäneet ja käyttävät muun muassa Venäjällä ja Ukrainassa sijaitsevia sijaissynnytyspalveluita, sanoo Vaaranen.

Sijaissynnytystä ulkomailla ei suositella

Suomen viranomaiset eivät suosittele sijaissynnytystä ulkomailla, sanoo lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä.

Sijaissynnytyksiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Etukäteen ei voi esimerkiksi olla varma siitä, että ulkomailla sijaissynnytetyn lapsen saa rekisteröityä Suomen väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti tarvitaan, jotta lapsi voi saada tarvittavat matkustusasiakirjat.

Ulkoministeriön mukaan ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröimiseksi väestötietojärjestelmään on toimitettava maistraattiin alkuperäinen syntymätodistus. Maistraattiin tehtävässä ilmoituksessa kysytään tiedot paitsi lapsesta, myös synnyttäneestä äidistä sekä isästä tai vahvistetusta äidistä.

Huhtikuussa voimaan tulleen äitiyslain mukaan lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Ulkomaista äitiyden vahvistusta koskevaa ratkaisua ei tunnusteta Suomessa, jos henkilö, jonka asuinpaikka on Suomessa, on hankkinut lapsen sijaissynnytyksellä ulkomailla. Tällöin ulkomainen äitiyspäätös tunnustetaan vain, jos aiottu äiti on asunut päätöksen antaneessa tai tunnustaneessa valtiossa vähintään vuoden juuri ennen lapsen syntymää.

Jos äitiyslain ulkomaisen päätöksen tunnustamista koskevat edellytykset eivät täyty, oikeudellinen äitiys voi Suomen lain mukaan siirtyä vain adoptiolla.

Lapsen isyydenmääräytymiseen sovelletaan isyyslain säännöksiä. Siinä ei ole sijaissynnytyksiin liittyviä säännöksiä.

Tutkimuksen on tehnyt Uutissuomalaisen toimeksiannosta Tietoykkönen Oy. Verkkokyselyyn vastasi 14.–18.6.2019 tuhat suomalaista, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.