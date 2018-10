USU-gallup: Puolet suomalaisista hyväksyy potkut kohukommenteista

Puolet suomalaisista pitää johtavassa asemassa olevan ihmisen irtisanomista kohtuullisena, jos tämä on esittänyt julkisuudessa jotain ihmisryhmää loukkaavan mielipiteen. Tieto käy ilmi Uutissuomalaisen USU-gallupista.

Suomalaisista 34 prosenttia ei pidä irtisanomista kohtuullisena seurauksena loukkaavan mielipiteen esittämisestä. 16 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Tietoykkösen tekemään tutkimukseen vastasi syyskuussa tuhat suomalaista, ja sen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Iäkkäimmät ja perussuomalaiset eivät irtisanoisi niin helposti

Iäkkäimmät vastaajat pitävät irtisanomista muita selkeästi useammin kohtuuttomana.

Yli 70-vuotiaista vain 36 prosenttia oli sitä mieltä, että johtavassa asemassa olevan ihmisen irtisanominen on kuvatussa tilanteessa kohtuullista. Iäkkäimmistä vastaajista peräti 44 prosenttia ei pitänyt irtisanomista kohtuullisena seurauksena.

Myös puoluekanta vaikuttaa vastaajien mielipiteisiin. Perussuomalaisen kannattajat suhtautuivat kysymykseen kriittisimmin. Heistä 42 prosenttia piti irtisanomista kohtuullisena, 45 prosenttia ei. Vahvimmin irtisanomisen kannalla olivat vihreiden kannattajat, joista 63 prosenttia piti irtisanomista kohtuullisena, 20 prosenttia ei.

Toimitusjohtajalla ei ole irtisanomissuojaa

Työoikeuden professori Seppo Koskinen muistuttaa, ettei toimitusjohtajalla ole työntekijän irtisanomissuojaa.

– Toimitusjohtajan kohdalla on kyse erottamisesta, eikä hänellä ole työntekijän työsuhdeturvaa. Jos luottamus menee, se menee, Koskinen toteaa.

Mitä korkeamman tason johtajasta on kyse, sitä suurempi vaikutus julkisilla möläytyksillä voi olla.

– Johtavassa asemassa olevilla on myös brändivastuu. Jos korkeassa asemassa oleva puhuu yrityksen arvoja vastaan, sillä on paljon suurempi merkitys kuin jos suorittavan työn tekijä puhuu samalla tavalla, Koskinen havainnollistaa.

Koskisen mukaan julkisesti esitetyt, loukkaavat mielipiteet voivat silti johtaa myös tavallisen työntekijän irtisanomiseen, jos kommentoija tai kommentit voidaan liittää työnantajaan.

– Maahanmuuttovastaisuus on hyvä esimerkki. Siinä sanotaan helposti tosi törkeitä asioita. Pahimmillaan ne voivat olla ainakin irtisanomisprosessin aloittamisen perusteita, Koskinen toteaa.

– Eivät sopimattomat yksittäiset ilmaukset ole ainoastaan johtajien ongelma, vaan kyllä meidän kaikkien täytyy pitää kielemme kurissa ja muistaa puhua asiallisesti.

Kaikkea ei pysty ennakoimaan, ja kohut leviävät nopeasti

Yritysten varautuminen erilaisiin riskeihin yleistyi edellisen vuosikymmenen aikana, arvioi Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja, viestintäkonsultti Harri Saukkomaa. Tekir tarjoaa yrityksille muun muassa palvelua kriisiviestintään.

Kaikkia julkisuudenhallinnan riskejä ei pysty ennakoimaan.

– Tyypillinen tilanne on se, että joku yrityksen johtoon kuuluva sanoo jotain kummallista, Saukkomaa toteaa.

Tämän päivän ilmiö on myös kohujen leviäminen nopeasti. Jos yrityksellä on kansainvälisiä omistajia, kohulausunnot on nopeasti käännetty englanniksi. Maine, luottamus ja brändi ovat yhä arvokkaampia yrityksille, joten myrskyn silmään joutuessaan yritysten pitää olla nopeita liikkeissään.

– Anteeksipyyntö on ihan relevantti vaihtoehto. Se pitää osata tehdä oikein ja olla aito.

Olennaista on tunnistaa, milloin kova reaktio on tarpeen ja milloin esimerkiksi toimitusjohtajan irtisanominen näyttäytyy liioitteluna. Yleinen mielipide ei tosin herkästi käänny yritysjohtajan puolelle.

– Säälipisteiden saaminen on aika vaikeaa, Saukkomaa summaa.

Politiikan liittäminen työhön on hankalaa

Poliittisessa yhteydessä sanottujen kommenttien liittäminen työnantajaan on kuitenkin juridisesti hankala asia, toteaa Koskinen.

Hän viittaa Pihlajalinna Oy:n syyskuiseen päätökseen erottaa yrityksen alueellinen toimitusjohtaja Riikka Moilanen, joka kutsui Oulun kaupunginvaltuuston kokouksessa syrjäytyneitä ihmisroskaksi.

– Kunnanvaltuustoissa on jokapäiväinen asia, että siellä istuu työnantajien palveluksessa olevia. Nykyisin poliitikot toimivat itsenäisesti. Olisi todella radikaali muutos, jos ajateltaisiin, että valtuutetut edustavatkin työnantajaansa, Koskinen pohtii.

Poliittisessa puheessa sallitaan yleisesti värikkäämpi kielenkäyttö kuin vaikkapa silloin, kun ihminen edustaa selkeästi työnantajaansa. Moilasenkin tilanne olisi Koskisen mielestä ollut selkeämpi, jos hän olisi puhunut Pihlajalinnan edustajana eikä valtuutettuna.

– On aika vaarallista, jos tällainen linja yleistyy, että työntekijän katsotaan edustavan poliitikkonakin työnantajaa, Koskinen toteaa.

Hänen mielestään työntekijän työrooli ja poliittinen toiminta tulisi jatkossakin pitää lähtökohtaisesti erillään.

– Ei sellaiseen meillä pidä mennä, että sopimattomista valtuustopuheista on vakavia seuraamuksia töissä, Koskinen sanoo

Tuoreimpia kohuja

Kesäkuussa Pori Jazzin toimitusjohtajaksi valitun Aki Ruotsalan työsuhde purettiin ennen kuin se ehti alkaakaan. Potkujen syynä oli Ruotsalan haastattelulausunto Satakunnan Kansassa. Siinä hän sanoi, ettei usko homoja olevan olemassa, vain homoutta. Pori Jazzin hallitus katsoi, etteivät Ruotsalan kommentit vastanneet sen arvoja.

Syyskuussa Kärsämäen kunnan koulun rehtori Tuomo Pesonen siirrettiin syrjään tehtävästään, koska hän Ylen MOT-ohjelmassa vähätteli koulussa THL:n kyselyn mukaan esiintyvää seksuaalista häirintää. Hän vertasi sitä kouluruokaan: "Onko kouluruoka hyvää tai pahaa? Asialle voidaan tehdä tiettyyn rajaan saakka jotakin. Loppu pitää vain kestää." Ohjelma julkaistiin aamupäivällä, ja hyllytys tehtiin iltapäivällä.

Syyskuussa Pihlajalinnan alueellinen toimitusjohtaja, kaupunginvaltuutettu Riikka Moilanen (kesk.) kutsui Oulun valtuustossa päihdeongelmaisia ja kodittomia ihmisroskaksi. Seuraavana päivänä työsuhde purettiin.