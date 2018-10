USU-gallup: Valtaosa ei halua julkistaa kaikkien verotietoja

Verotietojen laaja julkisuus miellyttää varsin harvaa suomalaista. Uutissuomalaisen teettämän USU-gallupin mukaan nykyistä mallia kannattaa vain 28 prosenttia suomalaisista.

Suurimman kannatuksen (38 prosenttia) saa vaihtoehto, jonka mukaan jokaisen pitäisi saada itse päättää, ovatko hänen verotietonsa julkisia vai eivät.

14 prosenttia suomalaisista näkee, että vain suurituloisten ihmisten verotietojen pitäisi olla julkisia ja 12 prosenttia muuttaisi verotiedot niin salaisiksi, että ne saisi käsiinsä vain viranomainen.

– Hieman yli puolet vastustaa ja vajaa puolet kannattaa verotietojen julkisuutta. Se ei kauheasti yllätä, kommentoi verotusta tutkinut post doc -tutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta.

Hän toteaa, että vastausvaihtoehto "jokainen saisi itse valita" käytännössä poistaisi avoimuuden. Hänen mukaansa vastauksiin on voinut vaikuttaa se, että eri vaihtoehtojen vaikutuksia ei ole kysymyksessä avattu.

Gallupin kysymys oli ”Mitä mieltä olet verotietojen julkisuudesta?” Kysymystä pohjustettiin kertomalla, että pääoma- ja ansiotulojen verotiedot ovat Suomessa julkisia, että edellisen verovuoden tiedot julkaistaan marraskuussa ja että media kertoo niistä laajasti.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.



Suurituloiset vahvimmin julkisuuden kannalla

Ehkä hieman yllättäen suurituloiset kannattavat verotietojen täyttä julkisuutta hanakammin kuin pienituloisemmat. Julkisuuden kannalla on 75 001–100 000 euroa vuodessa tienaavista 40 prosenttia. Alle 20 000 euroa tienaavista samalla kannalla on vain 23 prosenttia.

Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien ryhmässä verotietojen julkisuutta kannattaa 34 prosenttia.

Vaihtoehdon ”jokainen saa itse valita” valitsevat useiten 35 001–50 000 euroa vuodessa ansaitsevat, 45 prosenttia. Vähiten omaa valintaa toivovat 75 001–100 000 euroa tienaavat, 33 prosenttia.

Muiden vaihtoehtojen kannatus on eri tuloluokissa melko tasainen.

Matti Ylösen mielestä mielipiteiden jakautuminen eri tuloluokissa on kiintoisa löydös. Hän pohtii, mahtaisiko esimerkiksi koulutustaso olla selittävä tekijä.

Kokoomuslaisista moni haluaisi päättää itse

Puoluekantakin näyttää vaikuttavan suhtautumiseen. Nykymallia kannattavat eniten SDP:n äänestäjät (44 prosenttia) ja vähiten keskustan (22 prosenttia) sekä vihreiden (23 prosenttia) äänestäjät.

Kokoomuslaisista lähes puolet (45 prosenttia) haluaisi, että jokainen saisi päättää verotietojensa julkisuudesta itse. Tätä vaihtoehtoa kannattavat vähiten SDP:n ja vasemmiston äänestäjät.

Salailu voisi johtaa verojen välttelyyn

Veronkierto helpottuisi, jos verotietojen julkisuutta rajoitettaisiin, arvioi Reilu vero ry:n puheenjohtaja, Helsingin yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan yliopistonlehtori Johannes Kananen.

– Jos tiedot eivät olisi julkisia, se saattaisi nakertaa kulttuurimme odotusta, että ihmisten kuuluu maksaa verot, jotka laissa on määritelty. Jos joku haluaisi salata tiedot, se herättää kysymyksen, kuka hyötyisi salaamisesta, Kananen toteaa.

– Verolainsäädännössä on muutenkin aika paljon porsaanreikiä ja varakkailla ihmisillä mahdollisuus käyttää kaikennäköisiä veroparatiisijärjestelyjä, hän huomauttaa.

Verotietojen julkisuus on Kanasen mielestä osa yhteiskunnan avoimuutta.

– Joskus kritisoidaan sitä, pitääkö yksittäisten ihmisten verotietoja uutisoida niin näyttävästi. Minun mielestäni se liittyy myös siihen, että tarvitaan hyvälaatuista yhteiskunnallista keskustelua kokonaisuuksista, kuten palkkatasa-arvosta, tuloeroista ja hyvinvointivaltion rahoituksesta, Kananen sanoo.

Matti Ylönen näkee, että julkiset verotiedot tarjoavat konkreettisia esimerkkejä verokeskusteluun.

– Verotushan on politiikan kenttänä hyvin asiantuntijavetoista ja siihen liittyy myös vahvaa eri intressiryhmien lobbausta. Jos verotiedot eivät olisi enää julkisia, verotuksen seurauksena tapahtuvasta tulonjaosta varmaankin keskusteltaisiin nykyistä vähemmän. Veropolitiikka myös ajautuisi hyvin pienen asiantuntijajoukon alaisuuteen.

Ylösen mielestä olisi hyödyllistä, jos media toisi verotietojen julkaisun perusteluita esille nykyistä vahvemmin.

Verotiedot kertovat yhteiskunnasta

Suomalainen verotietojen julkisuus on hyvä asia, sanoo Päätoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja, Kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi.

– Jos verotiedot haluttaisiin julistaa salaisiksi, pitäisi esittää kysymys, mitä siitä hyötyisimme. Jos ajattelemme markkinoiden, talouden ja suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta, avoimuus on minusta hyvä asia. Kysymyshän ei ole ensisijaisesti siitä, kuinka paljon joku on tienannut, vaan siitä, kuinka paljon joku on maksanut veroja ja mitä sillä saadaan aikaan. Jos verotiedot olisivat salaisia, tällaista keskustelua ei mielestäni voitaisi yhtä hyvin käydä.

Ahosniemen mukaan verotiedot kertovat sentyyppisistä asioista kuin millaisia merkittäviä ei-julkisten yhtiöiden yrityskauppoja on vuoden aikana tehty. Näistä tiedoista voi hänen mukaansa päätellä paljon myös yleisestä talouden tilasta.

Ahosniemi näkee verotietojen julkaisun myös lisäävän tietoa siitä, miten vaikkapa jossakin ammatissa tienataan. Hän huomauttaa kuitenkin, että verotettavaan tuloon vaikuttavat myös esimerkiksi sivutulot ja verovähennykset.

Ahosniemen mukaan on jokaisen lehden oma päätös, miten verotietoja julkaistaan. Hän korostaa kuitenkin vapauden lisäksi myös vastuuta.

– Verotietojen julkaisuun pätevät samat Journalistin ohjeet kuin muihinkin uutisoitaviin asioihin: kun verotietoja julkaistaan, pitää olla joku journalistinen syy, että näin tehdään, sillä pitää olla yhteiskunnallista merkitystä.

Kuka tahansa voi tarkastella

Osa suomalaisten verotiedoista on määrätty lailla julkisiksi.

Näitä tietoja ovat muun muassa verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä maksetun veron määrä.

Verotiedot listataan nimien aakkosjärjestyksessä maakunnittain.

Kuka tahansa voi tarkastella julkisia verotietoja. Niitä ei kuitenkaan julkaista netissä, vaan niitä voi mennä katselemaan verotoimiston tiloihin tai tiedustella puhelimitse. Verohallinto luovuttaa tietoja sähköisessä muodossa journalistisiin tarkoituksiin.