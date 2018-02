Ugandan media: Kuolleen suomalaisen ruumiista löytyi lutikkamyrkkyä – menehtyi hapenpuutteeseen

Ugandassa kuolleen suomalaismiehen kuolinsyyksi on varmistunut myrkytystä seurannut hapenpuute, selviää Ugandan poliisin tiedotteesta. Poliisin mukaan myrkytys on saanut alkunsa erilaisten aineiden sekoituksesta, jossa on ollut mukana myös vaarallisia aineita.

Yle kertoo, että viranomaisten mukaan suomalaismiehen elimistöstä olisi löytynyt tuholaismyrkkyä ja kokaiinia. Lisäksi hänen suussaan oli toistaiseksi tunnistamatonta ruskeaa ainetta. Löydettyjä aineita oli ruumiissa ainakin maksassa, munuaisissa ja virtsassa.

Asiasta kerrottiin Ugandan pääpoliisilaitoksella pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Poliisi ei kertonut, miten aineet olivat joutuneet suomalaismiehen elimistöön.

– Pearl of Africa -hotellissa kuolleen suomalaisen elimistöstä löydettiin tuntemattomia aineita, huumausaineiden yhdistelmiä ja myös hyönteismyrkyn kaltaisia aineita, poliisin tiedotustilaisuudessa puhunut viranomainen kertoi ugandalaisen Daily Monitor -julkaisun mukaan.

Samoihin aikoihin Kampalassa kuolleen ruotsalaisen elimistöstä on niin ikään löytynyt viranomaisten mukaan huumeita.

Trumpet News -julkaisussa poliisi kertoo, että kuolleiden eurooppalaisten elimistöstä on löytynyt lutikoiden tappamiseen käytettyä hyönteismyrkkyä.

KRP ei ota kantaa

Ylen mukaan Ugandan poliisi kertoo lisää myös tapauksen tutkinnan yhteydessä pidätetyistä. He olivat suomalaista liikemiestä vastaan lentokentälle tulleet kaksi naista ja kuljettaja.

Ugandan ylimmän poliisiviranomaisen Kale Kayihuran mukaan kuulustelut ovat vielä varhaisessa vaiheessa. Hänen mukaansa poliisi keskittyy nyt muun muassa siihen, miten ulkomaalaiset saivat huumausaineita.

– Poliisi on edistynyt jonkin verran tapausten tutkinnassa. Tällaisissa tutkimuksissa poliisin päämäärä on luonnollisesti selvittää, olivatko kuolemat onnettomuuksia vai eivät, Kayihura kertoo Daily Monitorin mukaan.

Ugandan poliisin tiedotteessa sanotaan kuitenkin, ettei suomalaismiehen ruumiissa ole merkkejä rikoksesta tai kamppailusta.

– On väitetty, että suomalainen mies tuli Ugandaan turvallisuuspalvelun johtajan, eversti Fred Bagyendan kutsusta. Olemme kuitenkin saaneet selville, että kutsukirje oli väärennös, Kayihura sanoo Daily Monitorin mukaan.

Keskusrikospoliisi ei ole saanut uusia tietoja Ugandan viranomaisilta kuolleesta suomalaismiehestä. KRP kertoo asiasta Twitterissä.

Rikosylikomisario Tero Haapala viestittää STT:lle, että KRP odottaa lisätietoja. Haapalan mukaan KRP kertoo julkisuuteen vain tämän.

KRP ei ainakaan tässä vaiheessa ota kantaa miehen kuolinsyyhyn tai oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin. Haapala toteaa, että Suomessa näiden tutkimusten tulosten valmistuminen kestää viikkoja.