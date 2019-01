Uhkasakkoa koeteltu, energiatodistuksia puuttuu yhä – Asunnon ostajan pitäisi vertailla talojen energialukuja, mutta todistus teetetään usein vasta kaupan jälkeen

Rakennusmateriaali: puu. Kattotyyppi: harja. Energialuokka: ”Kohteella ei ole lain edellyttämää energiatodistusta ja sen vuoksi energialuokka ei ole tiedossa.”

E-luku puuttuu yhä useista esillä olevista myynti-ilmoituksista, vaikka nykylaki vaatii energiatodistuksen lähes kaikilta asunnon myyjiltä ja vuokraajilta. Poikkeuksia ovat asuintaloista vain vapaa-ajan asunnot ja alle 50 neliön rakennukset.

Energiatodistuksen laiminlyöjälle on mahdollista antaa jopa uhkasakko. Niin pitkälle ei kuitenkaan ole vielä menty, kertoo energia-asiantuntija Ulla Laapotti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Arasta.

– On ollut muutama tapaus, joka on mennyt hyvin lähelle uhkasakkoa. Silloin olen soittanut asiakkaalle, ja he ovat kyllä ymmärtäneet, että on helpointa teetättää todistus.

Ara seuraa asuntojen myynti-ilmoituksia ja lähettää ensin selvityspyynnön, jos todistus puuttuu. Seuraava vaihe on kehotus.

– Kehotusvaihe on monelle suomalaiselle jo sellainen kohta, jossa energiatodistus halutaan tehdä.

Myyjä ei monesti tiedä, että kohteella ylipäätään pitäisi olla energiatodistus, kerrotaan valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta. Yhtiö tarjoaa energiatodistusneuvontaa.

– Esimerkiksi pientalojen kohdalla tilanne on usein tämä, sillä vanhat pientalot tulivat vaatimusten piiriin vasta kesällä 2017, sanovat Motivan asiantuntijat Harri Heinaro ja Kirsi-Maaria Forssell.

Energiatodistus teetetään monesti asuntokaupan kuntotarkastuksen yhteydessä ja usein vasta kaupan jo synnyttyä.

– Valitettavan usein energiatodistus tehdään vasta siinä vaiheessa, kun ostaja on jo löytynyt, vaikka se pitäisi tehdä nimenomaan siinä vaiheessa, kun rakennus menee markkinointiin, Laapotti kertoo.

E-luokka ei toistaiseksi ole asunnonostajille merkittävä seikka. Todistus on voinut vaikuttaa kauppahintaan vain, jos energiatehokkuus on ollut erityisen hyvä.

– Jos ostaja vaatii energiatodistusta, viimeistään siinä vaiheessa myyjälle tulee motivaatio se hankkia. Tällä hetkellä ostajat eivät kovin paljon vaadi niitä, sanoo Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

SKVL:n välittäjäverkostoon kuuluu lähes puolet maan kiinteistövälittäjistä.

Ostajaa kiinnostaa sen sijaan se, mitkä ovat rakennuksen toteutuneet lämmityskustannukset.

– Ja nehän täytyy tietysti kertoa. Välittäjä tietää, mitä on sähkönkulutus, öljynkulutus tai jonkin muun energialähteen kulutus. Sitä kautta ostajalle kerrotaan, mitä asunnon tai talon lämmittäminen maksaa.

Energiatodistus pitää silti olla. Jos todistusta ei saada, välittäjän on kerrottava asian merkityksestä kaupan osapuolille. Välittäjien toimintaa asiassa valvovat aluehallintovirastot. Mannerbergin mukaan jotkin välittäjät ovat saaneet huomautuksen siitä, että energiatodistuksen puute on jäänyt mainitsematta.

Energiamuotokertoimet määrittävät suurelta osin energialuokan. Mitä korkeampi kerroin, sitä huonompi E-luku.

Vuoden 2018 alussa suoran sähkölämmityksen kertoimeksi tuli 1,2, kun se oli aiemmin 1,7. Kaukolämmön kerroin laski 0,7:stä 0,5:een. Öljyn kerroin on 1,0 ja uusiutuvien energiamuotojen 0,5.

– Vaikka sähkölämmityksen kerroin on nyt selvästi kohtuullisempi, onhan se vähän keinotekoisen näköistä, että halutaan päästä hiilettömään yhteiskuntaan ja öljyn kerroin on sähköä parempi, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen.

Todistuksen hinta on laskenut 500 ja 1 000 euron väliltä alle viiteensataan.