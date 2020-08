Ukkospuuskat lisäävät sähkökatkojen riskiä, sunnuntaina lämpötila kääntyy laskuun koko maassa

Runsaat sateet ja paikoitellen rajut ukkospuuskat ravistelevat maata viikonvaihteessa. Sateet liikkuvat Ilmatieteen laitoksen mukaan viikonlopun aikana maan lounaisosasta koilliseen.

Ukkospuuskat lisäävät sähkökatkojen mahdollisuutta alueilla, joilla on voimassa varoituksia rajusta ukonilmasta.

– Puuskien aikana tuulennopeus nousee yli 20 metriin sekunnissa, mikä voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkospuuskia on viikonlopun aikana luvassa sekä maan itä- että länsiosaan, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Vilma Kangasaho.

Sää jatkuu sateisena myös alkuviikosta

Ukkoskuuroja on luvassa suuressa osassa maata. Varoitukset kohdistuvat lauantaina maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan ja sunnuntaina itään. Runsaat sateet taas huuhtovat lauantaina erityisesti länsirannikkoa ja siirtyvät sunnuntain vastaisena yönä maan etelä- ja itäosiin. Lännessa sateet ovat lauantaina monin paikoin kuuromaisia, mutta iltaa kohden on luvassa myös jatkuvampaa sadetta. Myös Lapissa on luvassa sade- tai ukkoskuuroja lauantaista alkaen.

Lämpimät päivät joutuvat Ilmatieteen laitoksen mukaan väistymään viikonvaihteessa sateiden tieltä. Lämpötila asettuu etelässä ensi viikon aikana korkeimmillaan vajaaseen pariinkymmeneen asteeseen ja Lapissa 10–15 asteen välille.

– Sunnuntaina saadaan vielä lämpimämpi päivä, ja etelässä lämpötila voi kivuta 22–23 asteen tuntumaan. Ensi viikolla lämpötila pysyttelee etelässäkin kahdenkymmenen asteen alapuolella, mutta tähän toki vaikuttaa pilvisyys ja auringonpaiste, päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila kertoo.

Sää jatkuu pääosin sateisena myös alkuviikosta, ja ukkosia on luvassa etenkin maan etelä- ja keskiosiin.

---

Juttua on korjattu klo 10.51: Sateet liikkuvat lounaasta koilliseen, ei koillisesta lounaaseen.