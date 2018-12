Ukulele ujuttautuu koulujen musiikkitunneille ohi kitaran ja nokkahuilun: "Suomalaiset kaipaavat Havaijin lämpöön"

Ukulelen suosio kasvaa soitinkauppojen myyntituotteena ja koulujen musiikkituntien harjoitussoittimena.

Varsinkin koulujen musiikintunneilla persoonallinen soitin on otettu innolla vastaan. Ukulele onkin noussut isokokoisemman kitaran ja perinteisen nokkahuilun rinnalle pysyvästi.

Syyt vankan suosion takana ovat helpposoittoisuus, näppärä koko ja halpa hinta. Halvimmillaan ukulelen saa noin 20 eurolla, laadukkaammat mallit maksavat 100 eurosta ylöspäin. Alkuun pääsee helposti pienellä investoinnilla.

– Muutaman kympin soittimellakin pärjää, kertoo palokkalaisen Jokelan alakoulun musiikinopettaja Markus Saarela.

Jokelan koulussa ukulelet ovat olleet kiinteä osa musiikinopetusta jo parisen vuotta. Saarela on vetänyt myös kolmasluokkalaisille suunnattua ukulele-kerhoa.

Sirompi ukulele soi paremmin pienissä käsissä kuin täysikokoinen kitara. Soinnutkin ovat aivan samat, mutta nelikielisellä ukulelellä niiden soittaminen on helpompaa kuin kuusikielisellä kitaralla.

Samaa mieltä on myös luokanopettaja Anne Federley jyväskyläläisestä Kypärämäen alakoulusta. Siellä oppilaat ovat olleet haltioissaan ukulelejen muita soittimia pirteämmästä värimaailmasta. Hän korostaa myös itseopiskelun helppoutta, sillä nykyään internetistä on helppo löytää oppimateriaalia ja videoita.

Sekä Saarela että Federley kuitenkin tyrmäävät idean, että uusi tulokas syrjäyttäisi kokonaan luokkahuoneissa vuosikymmeniä soineen nokkahuilun. Molemmissa kouluissa ukuleleja on hankittu niin, että ne riittävät kerrallaan yhdelle luokalle. Kypärämäen koulussa rahat soittimiin on kerätty kuoron esitysten kautta. Mutta löytyy nokkahuilullekin vielä tilaa.

– Nokkahuilu on nykyään muutakin kun sitä vanhaa ostakaa makkaraa -osastoa, Federley naurahtaa.

Tärkeää ukulelen suosion ymmärtämisessä on myös siihen liittyvä eksotiikka. Soitin Jylhän kauppias Jyrki Jylhä korostaa juuri ukulelen luomaa lämmintä tunnelmaa.

– Suomalaiset kaipaavat Havaijin lämpöön, hän toteaa.

Nuorten lisäksi myös monet keski-ikäiset ovat innostuneet ukulelesta. He ostavat Jylhän mukaan usein soittimen lahjaksi esimerkiksi puolisolleen.

Ukulele on monen soitinliikkeen parhaiten myyvä artikkeli ja taattu tämänkin vuoden jouluhitti. Näin on myös Seppälässä toimivassa Musikantissa.

Kitaroita myydään yhtä tasaisesti kuin ennenkin, mutta ukulele on selvästi kärkisijalla, yrittäjä Eero Mäkinen kertoo. Koulut hankkivat mieluummin muovirunkoisia, halvempia ukuleleja, jotka kestävät pohjolan kuivaa talvea paremmin kuin puiset mallit.

– Parhaimmillaan joka toinen kaupassa vieraileva on ollut ukuleleasiakas, Mäkinen sanoo.

Kyseessä on ennen kaikkea hauska ja lämminhenkinen soitin, joka tuo hymyn kauppiaankin huulille. Mäkisen mielestä ukulele on oiva valinta lapsen ensimmäiseksi soittimeksi ja toimii hyvin johdatuksena kitaransoiton pariin.

Kaukokaipuuta voi lievittää lähempänäkin, sillä Jyväskylässä toimii Jykelele-niminen ukulele-orkesteri. Jos taas soittimeen haluaa tutustua ennen ostamista, se onnistuu esimerkiksi Palokan kirjastossa, josta ukulelen voi lainata kirjastokortilla siinä missä kirjan tai cd-levynkin.

Huhut kitararockin kuolemasta liioiteltuja

Maailmalla on vuosia kuiskittu kitaran kuolemasta. Kuiskiminen on kuitenkin muuttunut kovaääniseksi mantraksi. Kitaravalmistaja Gibson roikkuu konkurssin partaalla ja musiikin top-listoilla viihtyy lähinnä elektronisesti säestettyä popmusiikkia. Viimeinen naula arkussa oli Eric Clapton toteamus, että ehkä kitaran aikakausi todella on ohi.

On totta, että nykynuorison kuuntelutottumukset ovat erilaiset kuin aikaisemmilla sukupolvilla, mutta se on aivan luonnollista. Pitää paikkansa kitaravalmistajia kaatuu, mutta Gibsonin kohdalla syy löytyy lähinnä johtoportaan huonoista valinnoista.

– Keikkojen yleisömäärät on kasvussa ja lähes kaikilla keikoilla on kitara isossa roolissa, kertoo Jelmu ry:n promoottori Raine Pulkkinen.

Kun puhutaan musiikin koulutuksesta, tilanne on erittäin valoisa. Gradiassa sähkökitaralinja on toiseksi suosituin heti pop-laulun jälkeen, kertoo musiikkialan opinto-ohjaaja Eija Holm. Kitaroiden myyntikin on pysynyt erittäin tasaisena, eikä suuria notkahduksia ole puoleen tai toiseen.

Samaan aikaan ukulelen kaltaiset hittitrendit vain parantavat kielisoittimien asemaa. Musikantin Eero Mäkinen kertoi, että ainoa muutos tilanteessa on se, että kalliimpia malleja myydään enemmän. Tämä kertoo ehkä kitaristien ja kitaran keski-ikäytymisestä, mutta kuolemasta puhuminen on liioittelua.