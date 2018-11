Ulkoistamisaalto on todellinen riski, jos sote-uudistus kaatuu, sanoo lakivalmistelua läheltä seurannut professori

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisaalto on todellinen riski, jos sote-uudistus kaatuu, toteaa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden ja lainsäädäntötutkimuksen professori Eeva Nykänen.

– Vaarana on palvelujen holtiton ulkoistaminen. Lainsäädäntömme ei ohjaa kuntia tässä suhteessa kovinkaan vahvasti vaan jättää niille paljon liikkumavaraa, Nykänen toteaa.

– On vaarana, että yksittäiset kunnat tekevät ratkaisuja, jotka ovat palvelurakenteen kokonaisuuden kannalta pulmallisia. On aikamoinen villi länsi, mitä voidaan kokonaisulkoistaa ja mitä ei, hän jatkaa.

Pelkona on, että jos eduskunta ei hyväksy sote-uudistusta nykyisellä hallituskaudella, kunnat ryhtyvät solmimaan yritysten kanssa pitkiä sopimuksia sote-palveluiden laajamittaisesta ulkoistamisesta.

Kunnissa on viritteillä myös toisenlaisia ratkaisuja uudistuksen kaatumisen varalle.

– On nähtävissä, että sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu on saanut aikaan myös sitä, että kunnat ovat alkaneet harkita vapaaehtoisia kuntayhtymiä ja ryhtyneet tekemään asioita yhdessä. Ulkoistaminen ei ole ainoa suunta, Nykänen muistuttaa.

Tutkijan rooli tuo vapautta

Lokakuussa professuurinsa aloittanut Nykänen on seurannut sote-uudistuksen etenemistä tarkasti jo edellisessä työssään.

Nykänen johti aiemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) reformit-yksikköä, ja jo sitä ennen hänen työnsä THL:ssä koostui sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja arvioinnista. Nyt näkökulma on muuttunut, mutta aihepiiri pysyy samana.

– Tutkijan rooli on vapaampi kuin lainsäädännön valmisteluun osallistuvan virkamiehen. Valmistelussa voi ja pitääkin tuoda esiin asioita, joita olisi hyvä muokata tai korjata, mutta täytyy tunnistaa myös se, ettei kaikki aina mene läpi. Tutkijalla ei ole vastaavia rajoitteita, Nykänen pohtii.

Viilattavaa jää, vaikka uudistus menisi läpi

Vaikka eduskunta hyväksyisi nyt sote-uudistuksen, siihen jää Nykäsen mukaan väistämättä vielä myöhemmin viilattavia ja korjattavia asioita.

– Kyseessä on niin tavattoman suuri uudistus, että on ihan selvää, ettei kerralla tule valmista. Uudistuksen vaikutuksia tulee seurata tiiviisti ja tarvittavat korjausliikkeet toteuttaa ripeästi, Nykänen toteaa.

Nykäsen mielestä kokemukset sote-uudistuksen etenemisen hankaluuksista kuitenkin osoittavat sen, että suuria uudistuksia olisi syytä valmistella jatkossa eri tavalla kuin nyt.

– Mittavissa uudistuksissa olisi palattava komitealaitoksen kaltaiseen laajapohjaiseen valmisteluun, jossa laajassa yhteisymmärryksessä asetetaan ne tavoitteet, joihin tähdätään, ja lähdetään asiantuntijavoimin etsimään keinoja niiden saavuttamiseksi, Nykänen sanoo.

Palvelujärjestelmän rakenteet pakko korjata

Sote-palvelujen rakenteen uudistaminen on Eeva Nykäsen mukaan välttämätöntä palvelujen yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

– Väestöpohjaltaan aivan liian pienet kunnat ovat vastuussa sote-palveluista, ja se on johtanut siihen, että on suuria alueellisia eroja.

Hän pitää selvänä, että sote-palvelujärjestelmän rakenteita tulee uudistaa, tuli nyt käsittelyssä oleva lakipaketti voimaan tai ei.

– Pelkästään palvelujen sisällöllisellä kehittämisellä ei minun käsitykseni mukaan päästä ratkaisemaan niitä aidosti suuria ongelmia, jotka vielä suurenevat, kun meidän väestönkehityksemme on mitä on. Meillä on pakottava tarve saada palvelujärjestelmän rakenteet kuntoon, Nykänen toteaa.