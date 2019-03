Ulkoistuksia suitsitaan edelleen – terveysjätit eivät usko yhtäkkiseen ulkoistamisbuumiin

Kuntien sote-palvelujen ulkoistuksia suitsiva rajoittamislaki säilyy voimassa sote-uudistuksen kaatumisesta huolimatta. Alivaltiosihteeri Päivi Nerg arvioi, että perusteet rajoittamislaille ovat edelleen voimassa.

– Lähtökohtaisesti se (soten valmistelu) on voimassa, jos eduskunta ei muuta päätä, Nerg sanoo STT:lle.

Rajoittamislaki määrää, että kunnat ja kuntayhtymät saavat ulkoistaa vain 30 prosenttia sote-palveluistaan. Lain tarkoitukseksi on kirjattu, että sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa turvataan edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaiseen ja taloudelliseen järjestämiseen. Laki on voimassa vuoteen 2022.

Terveysyhtiö Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää katsoo, että sote-uudistuksen kaatumisen jälkeen rajoittamislaki tulisi purkaa.

– Sote-valmistelun varjolla on rajattu sekä kuntien että yksityisten asiakkaiden valinnanvapautta säätämällä määräaikainen rajoittamislaki ja alentamalla Kela-korvauksia. Kumpaakin päätöstä on perusteltu sotella, ja kumpikin on vaikuttanut negatiivisesti asiakkaisiimme ja sitä kautta myös Mehiläiseen, sähköpostitse tavoitettu Järvenpää kommentoi STT:lle.

Ei äkkinäisiä liikkeitä

STT:n tavoittamissa terveyspalveluyhtiöissä ei uskota yhtäkkiseen ulkoistamisbuumiin. Mehiläisen Järvenpää sanoo, että sote-uudistuksen kaatuminen voi lisätä kuntien ulkoistamisia sekä yksityisten terveysvakuutusten tai terveyssopimusten suosiota.

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen huomauttaa, että valmistelut ovat pitkiä prosesseja.

– Jos nyt aletaan valmistelemaan, ei ulkoistuksia ole vielä vähään aikaan, Närhinen kommentoi.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen arvioi, että yksityisen ja julkisen yhteistyötä tullaan näkemään palveluntuotannossa, jotta palvelut pystytään turvaamaan ympäri Suomea.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio arvioi aiemmin STT:lle, että sote-uudistuksen kaatumisen vuoksi vaarana on ulkoistamistahdin kiihtyminen kunnissa. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) puolestaan kommentoi ulkoistushuolia sanoen, että yksittäisiä välistävetoilmiöitä saattaa tulla.

Yt-neuvotteluja edessä

Sekä alivaltiosihteeri Nerg että sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila arvioivat, että jo tehdystä valmistelutyöstä pystytään hyödyntämään todella paljon seuraavaan sote-malliin. Erityisesti perustuslakivaliokunnan pohdinnat tarjoavat eväitä siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei.

– Mikään hallitus ei voi aloittaa uudistusta puhtaalta pöydältä, ei edes parlamentaarisesti, vaan reunaehtoja on aika tavalla, Varhila sanoi.

Sote-uudistuksen valmistelu ajetaan hallitusti alas. Nerg kertoo, että tämä tarkoittaa eräänlaisen välitilinpäätöksen kirjaamista ja kehityskohteiden keräämistä.

Tulevien kuukausien aikana valmisteluorganisaatio toimii jo myönnetyn rahoituksen turvin.

Yt-neuvotteluja on edessä, sillä valmistelijoiden työnkuva muuttuu. Suuri osa palaa entisiin tehtäviinsä esimerkiksi kunnissa tai sairaanhoitopiireissä, mutta osalle työtä ei välttämättä löydy.

Nergin mukaan maakuntavalmistelijoilta on pyydetty ensi viikon tiistaihin ja keskiviikkoon mennessä tarkkaa tietoa kaikista sitoumuksista ja henkilöstöstä, joten käsitys esimerkiksi irtisanomistarpeista on tarkentumassa.

Valmisteluorganisaatioissa on kaikkiaan noin tuhat työntekijää.