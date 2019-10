Ulkomailta tuoduille henkilöille hankittiin suomalaiset henkilötunnukset, näiden nimiin otettiin pikavippejä ja luottokortteja – epäillyllä huijauksella saatiin yli 700  000 euroa

Keskusrikospoliisi epäilee useita kymmeniä henkilöitä rikoksista petoskokonaisuudessa, jossa pikavippifirmoilta ja luottokorttiyhtiöltä on otettu luottoa yli 700 000 eurolla. Poliisi epäilee, että kyseessä on huijaus, jossa Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta on tullut Suomeen yli 40 henkilöä, joille on hankittu suomalaiset henkilötunnukset. Epäillyssä petoksessa on poliisin mukaan käytetty hyväksi näitä henkilötunnuksia.

Henkilötunnuksen voi saada esimerkiksi rekisteröitämällä väestötietojärjestelmään työntekijänä. Tämä voi onnistua esimerkiksi niin, että tekee maistraattiin ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituksen ja toimittaa liitteeksi väärennetyn työtodistuksen. Suomalaista henkilötunnusta taas voidaan käyttää monenlaiseen petokselliseen toimintaan.

Poliisi epäilee, että tänne tulleet henkilöt ovat Suomessa käynnin yhteydessä rekisteröityneet maistraatissa ja avanneet itselleen suomalaisen pankkitilin. Tämän jälkeen heidän epäillään luovuttaneen suomalaiset henkilötietonsa sekä pankkitilinsä käytettäväksi rikolliseen toimintaan. Suomesta jo poistuneiden henkilöiden nimiin on avattu myös yhtiöitä, joiden nimiin on otettu luottoja.

– Sellaisia henkilöitä on ollut, jotka on tänne tuotettu ja jotka ovat sitten poistuneet maasta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista kertoo.

Rikoskokonaisuudessa on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia epäiltyjä.

Rahoja on nostettu käteisenä automaateilta

Poliisi epäilee, että rikollisella toiminnalla saatuja varoja on pääasiassa nostettu käteisenä automaateilta ja niillä on tehty verkkokauppaostoksia. Lisäksi ulkomaille on tehty tilisiirtoja. Keskusrikospoliisi on tehnyt asiassa runsaasti yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa.

Poliisi on takavarikoinut esitutkinnan aikana lukuisia luotto- ja pankkikortteja, pankkiasiakirjoja sekä suuret määrät tietoteknisiä laitteita, joita hyväksikäyttäen epäiltyjä rikoksia on tehty. Käteisvaroja takavarikoitiin lähes 20 000 euroa.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2016 ja kesän 2017 välisenä aikana. Poliisi on kirjannut esitutkinnassa 30 rikosilmoitusta muun muassa törkeästä petoksesta ja väärennyksestä.