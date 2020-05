Ulkoministeriö: Suomeen saapui kolme al-Holin leiriltä paennutta perhettä tänään – lapset alle kymmenvuotiaita

Kolme al-Holin leiriltä paennutta perhettä saapui tänään iltapäivällä Turkista Suomeen, ulkoministeriö kertoo. Viranomaiset ovat vastaanottaneet heidät.

Suomeen saapuneet lapset ja naiset ovat ministeriön mukaan poistuneet kevään aikana leiriltä, jossa he ovat olleet internoituina.

Ulkoministeriö kertoo auttaneensa suomalaisia lapsia ja heidän huoltajiaan konsulipalvelulain mukaisesti. Ministeriö järjesti perheiden paluun yhdessä Turkin viranomaisten kanssa. Ulkoministeriön mukaan perheiden lapset ovat iältään alle kymmenvuotiaita.

Turkin uutistoimisto Anadolu Ajansi kertoo, että Suomeen on saapunut yhteensä 12 ihmistä. Uutistoimiston tiedot pohjautuvat Turkin sisäministeriön tietoihin.

Ensimmäisenä perheiden palaamisesta kertoi Helsingin Sanomat omien tietojensa pohjalta. Lehden tietojen mukaan Suomen valtio ei ole aktiivisesti järjestänyt kotiutusoperaatiota.

– Ulkoministeriö on jatkuvasti suositellut, ettei kukaan yrittäisi lähteä sotatoimialueella leiriltä omin päin, ministeriö kertoo tiedotteessa.

Hallitus linjasi lasten auttamisesta joulukuussa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi joulukuussa haluavansa kotiuttaa leirillä olevat lapset niin pian kuin mahdollista. Velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten avustamiseen ei ole. Ulkoministeriö on nimittänyt paikan päälle erityisedustajan hoitamaan kotiutuksia.

Leirillä on ollut noin kymmenen aikuista naista ja kolmisenkymmentä lasta, joilla on Suomen kansalaisuus. Heistä kotiutettiin joulukuussa kaksi orpolasta. Kyseiset kaksi lasta kotiutettiin kiireellisesti pian hallituksen päätöksen jälkeen, koska he olivat viranomaisten mukaan joutuneet haavoittuvaiseen asemaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa perjantaina, että Koillis-Syyriaan muodostuneen itsehallintoalueen edustajat eivät päästä leirillä olleita poistumaan, koska se on suunnitellut paikallisen oikeustuomioistuimen perustamista mahdollisiin rikoksiin syyllistyneiden asioiden käsittelemiseksi.

– Meillä ei ole nyt mitään nopeaa keinoa auttaa leirillä olevia. Totta kai pyrimme koko ajan seuraamaan tilannetta ja erityisedustaja jatkaa työtään. Tilanne pysyy vaikeasti ennakoitavana, Haavisto sanoi perjantaina IS:lle.

STT ei ole toistaiseksi tavoittanut Haavistoa kommentoimaan asiaa.