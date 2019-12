Ulkoministeriön ammattijärjestö vaatii avoimessa kirjeessä selitystä virkamiehen siirrolle

Ulkoasiainhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö UHVY vaatii vastauksia konsulipäällikkö Pasi Tuomisen tapauksesta.

Avoimen tiedotteen mukaan Tuomisen aseman horjuttaminen on herättänyt henkilöstön parissa ihmettelyä ja huolta. Henkilöstö myös kritisoi sitä, että se on saanut asiasta tietoa lähinnä median välityksellä.

UHVY:n mukaan avoin kysymys on esimerkiksi se, miten ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on voinut omalla päätöksellään muuttaa ministeriön työjärjestystä ja siirtää Tuomisen työtehtäviä toiselle virkamiehelle.

Kirjeestä uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

Perussuomalaiset valmiit esittämään välikysymyksen, jos Haavisto jatkaa ulkoministerinä

Perussuomalaiset sanoo, että puolueella on valmius jättää välikysymys ulkoministeri Haaviston toiminnasta, jos hän jatkaa ulkoministerinä tulevassa hallituksessa. Perussuomalaiset päätti asiasta eduskuntaryhmän kokouksessa.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolueelle on edelleen epäselvää, onko Haavisto valehdellut Syyrian al-Holin leirin suomalaisten evakuointia koskevassa asiassa tai onko Haavisto syyllistynyt virkamiehen painostamiseen.

– Haavisto on antanut ristiriitaista tietoa siitä, onko tällainen operaatio käynnissä. Myös mediassa on julkaistu sen suuntaista tietoa, että tällainen suunnitelma on olemassa. Haavisto ei ole vastannut niihin kysymyksiin, joita hänelle on esitetty vaan ikään kuin keksinyt itse helpompia kysymyksiä vastattavaksi, Halla-aho kommentoi eduskunnassa.

Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio epäilee Haaviston puheita.

– Muun muassa ulkoasiainvaliokunnassa saamamme lisäselvitykset eivät tyydytä meitä, vaikka kaikki muut puolueet selitykset nielivät. On jäänyt vahva epäilys siitä, että ministeri Haavisto ei ole puhunut totta valiokunnalle tai koko eduskunnalle, Tavio sanoo tiedotteessa.

Halla-ahon mukaan perussuomalaiset pitää al-Holin leirillä olevia suomalaisia turvallisuusuhkana ja puolueen mielestä heitä ei pitäisi auttaa palaamaan Suomeen.

Haavisto kävi valiokunnan kuultavana

Välikysymystä ei voi esittää tällä hetkellä, sillä maassa on hallituksen sijaan toimitusministeristö. Tunnustelut uuden hallituksen muodostamiseksi ovat käynnistymässä.

Uusi hallitus muodostuu todennäköisesti saman pohjan ja ohjelman varaan, sillä kaikki kaatuneessa hallituksessa mukana olleet puolueet ovat olleet valmiita jatkamaan uuden pääministerin johdolla.

Halla-aho ei pidä todennäköisenä sitä, että Haavisto jättäytyisi syrjään tulevasta hallituksesta.

– Sen sijaan vetoan sosiaalidemokraatteihin ja keskustaan, että ne tekisivät johtopäätöksensä koskien vihreiden hallituskelpoisuutta, Halla-aho sanoi.

Haavisto oli tiistaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kuultavana toimistaan al-Holin leirin suhteen. Enemmistö valiokunnasta oli sitä mieltä, että Haaviston selvitys oli riittävä. Äänet jakaantuivat 10–3. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet eivät olleet tyytyväisiä Haaviston selvitykseen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kertoi keskiviikkona jättävänsä kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Haaviston toiminnasta. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ottanut vielä kantaa siihen, mikä on kokoomuksen kanta välikysymykseen.

– Me harkitsemme tätä asiaa, että miten tässä menetellään, Orpo sanoi eduskunnassa.