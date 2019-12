Ulkoministeri Haavisto: Al-Holin leiriltä haetut suomalaiset orpolapset ovat kurdiviranomaisten hallussa eikä lapsilla ole hätää

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että al-Holin leiriltä haetut suomalaiset orpolapset ovat nyt kurdiviranomaisten hallussa, eikä lapsilla ole hätää. Haavisto ei voi vahvistaa sitä, milloin lapset tuodaan Suomeen. Kun suomalaiset viranomaiset saavat lapset haltuun, tulevat eteen terveyskysymykset eli esimerkiksi se, minkälaista välitöntä apua lapset tarvitsevat ja kestävätkö lapset siirron ja lentämisen Suomeen, Haavisto kertoo.

Hänen mukaansa lasten terveystilanteen kanssa on ollut jo tähän mennessä ongelmia. Haavisto sanoo, että suomalaiset viranomaiset ammattitaidollaan katsovat, milloin lapset voidaan tuoda Suomeen.

Haavisto ei ota kantaa siihen, ollaanko leiriltä tuomassa Suomeen muita orpolapsia.

– Tällä hetkellä tiedotuslinja on se, että vasta kun lapset ovat suomalaisen viranomaisen hallussa ja turvassa sitten kerrotaan lisää, Haavisto sanoo.

Haavisto ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, miksi evakuointi näiden kahden orpolapsen osalta lähti käyntiin juuri nyt.

– Me emme aina voi tietää kurdiviranomaisten suunnitelmista ja kun on sellainen tilanne, että kaksi orpolasta on erotettu perheestä, joka heitä huoltaa, niin totta kai meidän täytyy Suomena reagoida siihen, Haavisto sanoo.

Haavisto ei voi ottaa kantaa siihen, onko leirillä muita orpoja suomalaisia lapsia.

– En voi oikeastaan ottaa kantaa lasten perhesuhteisiin. Ne ovat osa selvitystä, jota teemme leiriä hallinnoivan kurdiviranomaisen kanssa.

Haaviston mukaan kaikista lapsista pyritään saamaan asianmukaiset tiedot ja selvittämään myös se, että he ovat Suomen kansalaisia.

Kun Haavistolta kysyttiin, onko Suomella yhteys kaikkiin leirillä oleviin suomalaisiin, hän vastasi, että yhteys on kurdihallintoon.

Poliisi selvittää palaajien tilanteen

Keskusrikospoliisi tekee jokaisesta al-Holin leiriltä palaavasta suomalaisesta esiselvityksen, Poliisihallitus kertoo tiedotteessa. Selvityksessä kartoitetaan, olisiko henkilö mahdollisessa rikosprosessissa rikoksen uhri vai rikoksesta epäilty.

– Sellaisten epäiltyjen rikosten tutkinta, jotka ovat tapahtuneet ulkomailla, on usein haastavaa. Näyttökynnys on sama kuin Suomessa tapahtuneissa rikoksissa, toteaa rikosylikomisario Mika Ihaksinen keskusrikospoliisista.

Mikäli esiselvityksen perusteella siihen on syytä, mahdollisen esitutkinnan aloittamisesta neuvotellaan valtakunnansyyttäjän toimiston kanssa. Kyseessä on tavanomainen käytäntö tilanteissa, joissa epäilty rikos olisi tapahtunut ulkomailla.

Poliisihallituksen mukaan viranomaiset ovat varautuneet leiriläisten paluuseen Suomen sisäisen turvallisuuden osalta, mutta suunnitelmista ei kerrota sen enempää turvallisuussyistä.

– Poliisi on yksi monista toimijoista palaajia koskevassa kokonaisuudessa. Viranomaiset arvioivat jokaisen palaajan kohdalla henkilön tukitarpeet yksilökohtaisesti. Samalla tavoin jokaisen henkilön kohdalla turvallisuuteen liittyvät näkökohdat arvioidaan erikseen, kertoo poliisitarkastaja Sami Ryhänen Poliisihallituksesta tiedotteessa.

Poliisin tiedossa ei ole akuuttia turvallisuusuhkaa, joka liittyisi mahdollisiin palaajiin. Terrorismiin liittyvästä uhka-arviosta taas vastaa suojelupoliisi.

Niinistö: "Hyvä asia"

Presidentti Sauli Niinistön mukaan suomalaisten orpojen saaminen liikkeelle on hyvä asia.

Niinistö kommentoi asiaa medialle aiempien lehtitietojen perusteella tänään, kun presidenttipari otti vastaan perinteiset joulutervehdykset Mäntyniemessä.

– Tämä on varmasti alkuvaihetta, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan hänellä on tilanteesta "ihan samat tiedot kuin nyt yleisesti tiedetään".

– Niin kuin tiedämme, Pohjoismaihin on haettu nimenomaan orpolapsia, jotka näköjään sitten se leirin hallinto on päästänyt lähtemään. Ja varmasti edesauttaakin sitä, Niinistö sanoi.