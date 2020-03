Ulkoministeri Haavisto: Muutama tuhat suomalaista on palaamassa Suomeen – hallitus tukee kotiutuslentoja ja pyrkii pitämään hinnat kohtuullisina

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan noin muutama tuhat suomalaista matkailijaa on tällä hetkellä palaamassa Suomeen tai etsimässä paluuta kotimaahan.

Haaviston mukaan ensimmäiset ministeriön järjestämät kotiutuslennot lennetään perjantaina Kyprokselta ja Portugalista. Matkustajien on maksettava lennot itse, mutta valtio tukee lentoja.

– Pyrimme siihen, että lennot ovat kohtuuhintaisia, Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa aamupäivällä.

Hän kehottaa kotiin palaavia matkustajia pysymään ensin 14 päivää karanteenissa, välttämään julkisia liikennevälineitä lentokentältä kotiin matkustamisessa ja ilmoittamaan omaisille paluusta kotimaahan, mutta välttämään fyysistä kontaktia.

Haaviston mukaan ulkomailla on tällä hetkellä noin 41 000 matkustusilmoituksen tehnyttä matkailijaa, eniten Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Thaimaassa. Luku on kuitenkin suuntaa antava, sillä kaikki eivät tee matkustusilmoitusta.

"Ulkosuomalaisten ei kannata pyrkiä Suomeen"

Ulkoministeri painottaa, että sellaisten suomalaisten, joilla on pysyvä asunto jossain toisessa maassa, ei kannata nyt paniikissa lähteä kohti Suomea.

– Ulkosuomalaisilla, jotka ovat maailmalla hyvissä olosuhteissa, joilla on terveydenhuolto ja asuminen siellä taattu, on varmasti parhaat olot juuri siellä, missä he ovat. Pyrimme auttamaan sellaisia matkailijoita, joilla on esimerkiksi hotellit suljettu tai lentoyhtiö peruuttanut lennon.