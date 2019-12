Ulkoministeri Haavisto kommentoi al-Hol-kiistaa: "Jos virkamiehet olisivat havainneet mitään lainvastaista, he olisivat pysäyttäneet sellaiset toimet"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo käyneensä ulkoministeriön ylimmän virkamiesjohdon kanssa keskustelua siitä, onko ministeriössä tapahtunut jotain lain tai määräysten vastaista.

Haavisto kommentoi Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten avustamiseen liittyvää kiistaa toimittajille Helsingissä maanantaina.

– Ylin virkamiesjohto on minut vakuuttanut, että jos he olisivat havainneet mitään lakien vastaista, he olisivat ilman muuta pysäyttäneet kaikki sellaiset toimet, Haavisto sanoi.

Haaviston toiminta ulkoministeriössä on aiheuttanut kuohuntaa viime aikoina. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvosteli perjantaina Helsingin Sanomien haastattelussa ulkoministerin johtamistapaa ja sanoi, että ministeriössä on pelon ilmapiiri. Ulkoministeriön virkailijayhdistyksen puheenjohtaja Juha Parikka puolestaan sanoi Verkkouutisille, että henkilöstön luottamus Haavistoon on horjunut pahasti.

Haavisto kertoi, että hän on pitänyt tänään pitkän kokouksen ulkoministeriön henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Haaviston mukaan kokouksessa sovittiin menetelmiä, joilla ministeriön työilmapiiriin liittyviä ongelmia voi korjata.

Haaviston mukaan ministeriössä kannettiin huolta sisäisen tiedotuksen roolista, kun tulee isoja, ministeriötä koskevia uutisia.

– Tässä varmaan meillä on aika paljon petrattavaa, Haavisto sanoi.